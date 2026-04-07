Il tennista italiano Matteo Berrettini si appresta a fare il suo debutto nel tabellone di singolare del prestigioso Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro affronterà l'esperto spagnolo Roberto Bautista Agut nel primo incontro di giornata sul celebre Court Rainier III. La sfida è fissata per le ore 11:00 e rappresenta un test significativo per il romano, che si troverà di fronte uno degli specialisti più solidi e affidabili sulla terra battuta.

Berrettini giunge a questo appuntamento dopo aver già calcato i campi monegaschi in occasione del torneo di doppio.

In coppia con Andrea Vavassori, ha sostituito Simone Bolelli, assente per motivi personali, e ha conquistato una vittoria per due set a uno contro il duo composto dal britannico Cameron Norrie e dall'australiano Alex De Minaur. Questo successo ha permesso a Berrettini di acquisire una preziosa confidenza con le superfici del torneo prima del suo impegno individuale.

I precedenti e le statistiche tra Berrettini e Bautista Agut

La storia dei confronti diretti tra Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut conta già otto incontri ufficiali. Il bilancio pende nettamente a favore dell'azzurro, che ha collezionato sette vittorie a fronte di un unico successo dello spagnolo, risalente al 31 dicembre 2018 a Doha.

L'ultimo incrocio tra i due risale a oltre cinque anni fa, quando Berrettini si impose con un netto due set a zero all'ATP Cup.

Analizzando i dati più recenti, Bautista Agut occupa la posizione numero 85 del ranking ATP, mentre Berrettini si trova al numero 90. Entrambi i tennisti vantano carriere di successo: lo spagnolo ha conquistato un totale di diciassette titoli, mentre l'italiano ne ha vinti tredici. Dal punto di vista fisico, Bautista Agut ha 37 anni, è alto 1,83 metri e pesa 75 chilogrammi. Berrettini, di ventinove anni, misura 1,96 metri per 95 chilogrammi. Il bilancio testa a testa su tutte le superfici evidenzia ulteriormente la superiorità dell'azzurro, che ha prevalso in quattro dei cinque confronti più recenti.

Il programma del torneo e gli altri italiani in campo

Il match tra Berrettini e Bautista Agut aprirà la giornata di gare sul campo centrale di Montecarlo. A seguire, sul medesimo campo, è previsto l'esordio di un altro atteso protagonista italiano, Jannik Sinner, che sfiderà il francese Ugo Humbert. In contemporanea, su un altro campo, l'EA de Massy, scenderà in campo Luciano Darderi per affrontare il polacco Hubert Hurkacz. L'attenzione degli appassionati italiani sarà quindi divisa su più fronti, con la speranza di vedere i tennisti azzurri avanzare nelle fasi del prestigioso torneo monegasco.

Il Masters 1000 di Montecarlo rappresenta uno degli appuntamenti clou della stagione sulla terra battuta.

Per Matteo Berrettini, in particolare, offre un'importante opportunità per misurarsi con un avversario di valore e per rilanciare le proprie ambizioni in un periodo che lo ha visto affrontare diverse sfide. Gli appassionati potranno seguire la cronaca in diretta e vivere tutte le emozioni di un incontro che si preannuncia combattuto e ricco di spunti tecnici.