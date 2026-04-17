La coppia giapponese di pattinaggio artistico su ghiaccio, formata da Riku Miura e Ryuichi Kihara, ha annunciato il ritiro dalle competizioni al termine della stagione in corso. La notizia arriva direttamente dal Giappone, dove i due atleti, noti e amati con il soprannome di ‘Riku-Ryu’, hanno comunicato la loro decisione attraverso i social media, sottolineando di aver raggiunto tutti i loro obiettivi sportivi senza alcun rimpianto.

Miura e Kihara hanno scritto: “Anche se chiudiamo la nostra carriera agonistica, sentiamo di aver dato tutto, senza rimpianti”.

La coppia, protagonista di una storica impresa alle Olimpiadi di Milano-Cortina, aveva conquistato a febbraio la prima medaglia d’oro olimpica del Giappone nel pattinaggio di figura a coppie, rimontando dalla quinta posizione nello short program fino al gradino più alto del podio. Nel loro messaggio di commiato, hanno aggiunto: “Vi saremmo grati se continuaste a seguirci con affetto. Grazie di cuore per il sostegno in tutti questi anni”.

Un percorso di successi e primati

Riku Miura, originaria della prefettura di Hyogo, e Ryuichi Kihara, nativo della prefettura di Aichi, hanno iniziato a gareggiare insieme nel 2019, trasferendosi poi all’estero per allenarsi, soprattutto in Canada. Dopo il settimo posto alle Olimpiadi di Pechino 2022, la coppia ha saputo imporsi ai massimi livelli internazionali: nel 2023 hanno conquistato il loro primo titolo mondiale, seguiti da un argento iridato nel 2024 e un nuovo oro nel 2025.

Il loro percorso ha rappresentato una svolta per il pattinaggio giapponese, portando la disciplina a una popolarità senza precedenti nel Paese.

La loro carriera è stata caratterizzata da una crescita costante e da risultati storici, culminati nell’oro olimpico di Milano-Cortina, che ha segnato una pietra miliare per il Giappone nel pattinaggio di figura a coppie. La decisione di ritirarsi arriva dunque al culmine di una stagione trionfale, suggellando un ciclo sportivo di grande successo.

Nuove sfide e prospettive per il futuro

Nel loro messaggio, Miura e Kihara hanno precisato che continueranno a impegnarsi per promuovere il pattinaggio di coppia in Giappone, affrontando “nuove sfide” per avvicinare sempre più appassionati a questa disciplina.

Il loro esempio e i risultati ottenuti rappresentano un’eredità importante per le nuove generazioni di pattinatori giapponesi.

La carriera di Miura e Kihara è stata costellata da numerosi successi internazionali: oltre ai titoli mondiali, la coppia ha conquistato medaglie in tutte le principali competizioni, tra cui Grand Prix, Four Continents e campionati nazionali. Il loro ritiro segna la fine di un’epoca per il pattinaggio giapponese, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo, in cui i due atleti continueranno a essere punti di riferimento per il movimento.