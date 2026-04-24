La seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, svoltasi nelle acque di Santa Eulària des Riu a Ibiza, ha visto l'australiana Moesha Johnson dominare la 10 km femminile. Con una prova di controllo e autorità, Johnson ha replicato il successo della prima tappa stagionale, chiudendo in 1h58’51"3 e confermandosi leader indiscussa del circuito internazionale.

Il percorso tecnico, articolato in sei giri da 1,666 km, con partenza alle ore 9:00, ha evidenziato la supremazia dell'australiana, sempre al comando sin dalle prime battute. Alle sue spalle, la gara si è accesa nella seconda metà, quando il ritmo elevato ha iniziato a selezionare il gruppo.

L’Italia ha riposto le sue speranze in Ginevra Taddeucci, la ventottenne fiorentina già seconda a Soma Bay e vincitrice della classifica generale lo scorso anno. Taddeucci è stata l’unica in grado di rimanere a lungo in scia della Johnson, mantenendo la seconda posizione per gran parte della competizione.

Il podio e la prova delle azzurre

Nel finale, tuttavia, Taddeucci ha pagato lo sforzo sostenuto, perdendo progressivamente contatto con le prime e scivolando fino al sesto posto con il tempo di 1h59’41"6. Il podio si è così deciso negli ultimi metri: la spagnola Angela Martinez Guillen ha sfruttato al meglio il forcing conclusivo, conquistando la seconda posizione in 1h58’56"63, mentre la magiara Viktoria Mihalyvari-Farkas ha completato il terzetto di testa, chiudendo terza in 1h59’01"3.

Più attardate le altre atlete italiane in gara: Alessia Ossoli ha terminato la prova in ventisettesima posizione, mentre Elena Tortora è arrivata ventottesima. Non hanno invece concluso la competizione Giulia Berton e Linda Caponi.

Ibiza: una tappa da record nel circuito mondiale

La tappa di Ibiza ha confermato la crescente competitività del circuito, registrando una partecipazione record con 189 atleti al via, in rappresentanza di 25 federazioni. Solo nella 10 km femminile erano iscritte 67 atlete, a testimonianza di un livello internazionale sempre più elevato. Il programma della manifestazione ha incluso anche la 10 km maschile e la spettacolare 3 km Knockout Sprint, un format innovativo introdotto proprio a Ibiza nel 2025.

Questo appuntamento spagnolo ha rappresentato il secondo dei quattro eventi stagionali della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere 2026, dopo l’esordio di Soma Bay in Egitto. Le condizioni del mare a Ibiza, con una temperatura dell’acqua intorno ai 18 gradi Celsius, si sono rivelate più fredde rispetto alla precedente tappa africana, un fattore che ha indubbiamente influenzato le strategie di gara. Tra i protagonisti più attesi, oltre a Moesha Johnson e Ginevra Taddeucci, spiccavano nomi come la tedesca Lea Boy e la stessa Angela Martinez Guillen, che ha potuto contare sul sostegno del pubblico di casa. Il circuito proseguirà con le tappe di Golfo Aranci e Setúbal, mantenendo alta l'attenzione su una disciplina in continua evoluzione.