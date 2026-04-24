Marco Bezzecchi, pilota dell’Aprilia e attuale leader del mondiale, si appresta a tornare in pista per il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera. Nonostante sia il grande favorito per la vittoria, il centauro italiano si trova di fronte a una sfida particolare: non ha mai trionfato su questo iconico circuito andaluso in nessuna categoria del Motomondiale.

Le previsioni degli esperti e le quote lo indicano come il principale candidato al successo. Per la Sprint Race, Bezzecchi è quotato a 3,00, mentre per la gara lunga la sua vittoria è data a 2,25.

Questo scenario lo pone sotto i riflettori, con l'opportunità di sfatare un vero e proprio tabù personale su una pista che finora gli è rimasta ostile, nonostante il suo dominio in questa stagione.

I principali rivali in pista

Il Gran Premio di Spagna vedrà in campo avversari agguerriti, pronti a contendere la vittoria al leader del mondiale. Tra questi spicca Marc Márquez, campione del mondo in carica e pilota della Ducati Factory. Márquez vanta un eccellente storico a Jerez, con tre vittorie all'attivo, l'ultima delle quali risale al 2019, oltre al successo nella Sprint dello scorso anno. Le sue quote riflettono la sua pericolosità: 3,00 per il sabato e 3,50 per la domenica.

Anche Jorge Martín, compagno di squadra di Bezzecchi, si presenta in grande forma.

Attualmente secondo nella classifica mondiale, a soli quattro punti dal leader, Martín è determinato a riscattare una stagione precedente che lo ha visto in difficoltà. Le sue probabilità di vittoria sono fissate a 5,00 sia per la Sprint che per la gara lunga, rendendolo un contendente da non sottovalutare.

Altri protagonisti e il fascino di Jerez

Il circuito intitolato ad Ángel Nieto, uno dei tracciati più iconici e amati del calendario, ospita la ripresa del Motomondiale dopo un mese di pausa, promettendo emozioni e colpi di scena. Oltre ai nomi di punta, altri piloti cercheranno di lasciare il segno. Tra i favoriti emergenti troviamo Pedro Acosta (KTM) e Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team), entrambi quotati a 16.

Un'eventuale quarta vittoria di Pecco Bagnaia a Jerez, un'impresa non da poco, pagherebbe 25 volte la posta.

La pressione sul leader del mondiale è palpabile. Bezzecchi arriva a Jerez con un avvio di stagione impeccabile, avendo conquistato tutte le gare disputate finora e consolidato la sua leadership. Tuttavia, il peso delle aspettative e il desiderio di rompere il digiuno su questo specifico tracciato rappresentano una sfida psicologica significativa. Il contesto è ulteriormente amplificato dalla presenza di rivali determinati come Márquez, che cerca il successo in patria, e Martín, desideroso di confermare il suo ottimo momento.