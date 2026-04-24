Fabio Di Giannantonio ha siglato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere (FP1) del Gran Premio di Spagna, tappa del Mondiale MotoGP 2026 sul circuito di Jerez. Il pilota del team Ducati VR46 ha fermato il cronometro su un brillante 1:36.954, distanziando il compagno di squadra Franco Morbidelli di 0.288 secondi. Questa doppietta per la scuderia VR46 è stata frutto di una strategia vincente, con entrambi i piloti che hanno sfruttato pneumatici nuovi nel finale di sessione.

Alle spalle dei due alfieri VR46 si è piazzato Alex Marquez, terzo a 0.378 dalla vetta con la sua Ducati Gresini.

Il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi (Aprilia), ha chiuso in quarta posizione a 0.393 secondi. A seguire, il padrone di casa Marc Marquez ha ottenuto il quinto tempo, a 0.542 dalla testa, con la Ducati ufficiale. Ottima prestazione per Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), sesto, precedendo la Yamaha di Jack Miller e la KTM di Pedro Acosta. Hanno completato la top-10 la Honda di Johann Zarco e l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin. Il campione in carica, Francesco Bagnaia, ha concluso la FP1 undicesimo, a 0.730 secondi dal miglior tempo, con la sua Ducati ufficiale.

Strategie pneumatici e performance

La sessione è stata influenzata dalle diverse scelte strategiche sugli pneumatici. Diversi piloti, inclusi Di Giannantonio e Morbidelli, hanno optato per gomme nuove negli ultimi minuti, registrando i tempi più veloci.

Al contrario, piloti come Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Marc Marquez hanno scelto di non cambiare gli pneumatici, mantenendo comunque posizioni di rilievo. Anche Raul Fernandez, Jack Miller e Pedro Acosta hanno beneficiato di gomme fresche nel finale, scalando la classifica.

Caduta di Martin e piazzamenti italiani

Un episodio degno di nota ha visto protagonista Jorge Martin, decimo con l'Aprilia ufficiale. Il pilota madrileno, campione del mondo 2024, è incappato in una caduta nel finale della FP1, fortunatamente senza conseguenze fisiche, ma con qualche danno alla moto. L'incidente è avvenuto in curva 3 mentre Martin effettuava le prove di partenza, perdendo l'anteriore. Tra gli altri italiani, Francesco Bagnaia ha terminato undicesimo.

Più indietro, Joan Mir si è classificato quattordicesimo e Fermín Aldeguer sedicesimo. Alex Rins ha chiuso ventunesimo, mentre Augusto Fernandez, collaudatore Yamaha, ha ottenuto il ventitreesimo tempo.

I piloti torneranno in pista nel pomeriggio per una nuova sessione che fungerà anche da pre-qualifiche. Sarà un momento cruciale per confermare o migliorare le prestazioni della mattinata su un tracciato, quello di Jerez, che si conferma tecnico e selettivo per tutti i partecipanti al Mondiale MotoGP 2026.