L'Italia continua a brillare ai Mondiali giovani e cadetti di scherma in corso a Rio de Janeiro, aggiungendo un'altra preziosa medaglia di bronzo al suo palmarès. A salire sul podio sono stati i fiorettisti della categoria Under 20, che hanno conquistato il terzo posto nella prova a squadre maschile. Il quartetto azzurro, composto da Mattia Conticini, Mattia De Cristofaro, Emanuele Iaquinta ed Elia Pasin, ha dimostrato grande determinazione, culminata in un successo significativo.

Il percorso trionfale degli azzurrini è iniziato con una convincente vittoria ai sedicesimi di finale contro l'Ecuador, superato con un netto 45-21.

La squadra italiana ha poi proseguito la sua marcia vincente, imponendosi sull'Ucraina per 45-32. La sfida più impegnativa nei quarti di finale ha visto gli atleti italiani affrontare il Giappone in un assalto particolarmente combattuto, risolto a favore dell'Italia con il punteggio di 45-41, un risultato che ha spalancato le porte delle semifinali.

Il trionfo nella finale per il terzo posto

Nonostante la sconfitta in semifinale contro la Francia, che ha prevalso per 45-40, il quartetto italiano ha saputo reagire con orgoglio e determinazione. Nella finale per il terzo posto, gli azzurrini hanno affrontato la Gran Bretagna, dominando l'incontro e chiudendo con un perentorio 45-35. Questa vittoria ha permesso all'Italia di assicurarsi il bronzo, portando a quattro il totale delle medaglie conquistate dalla delegazione italiana in questa rassegna iridata.

Per due dei protagonisti del quartetto, Mattia De Cristofaro ed Emanuele Iaquinta, questa medaglia a squadre rappresenta la seconda conquista in questi Mondiali. Entrambi avevano già ottenuto un bronzo nella rispettiva prova individuale, a conferma della loro eccezionale forma e del talento che li contraddistingue. Un doppio successo che sottolinea la profondità e la qualità del movimento schermistico italiano.

La performance delle fiorettiste e il significato dei risultati

La giornata ha riservato esiti meno fortunati per il quartetto femminile di fioretto, composto da Greta Collini, Ludovica Franzoni, Letizia Gabola e Alessandra Tavola. Le azzurrine sono state eliminate agli ottavi di finale dal Giappone, con il punteggio di 39-29.

Successivamente, hanno disputato gli assalti per i piazzamenti dal nono al sedicesimo posto, registrando una sconfitta contro il Canada (45-44) e due vittorie contro Gran Bretagna (45-33) e Corea del Sud (45-35), concludendo la competizione in tredicesima posizione.

I Mondiali di Rio de Janeiro si confermano un appuntamento cruciale per la scherma giovanile internazionale. Le prestazioni degli atleti italiani, in particolare i doppi podi di De Cristofaro e Iaquinta, assumono un valore storico significativo: era infatti da ben undici anni che due fiorettisti azzurri non salivano contemporaneamente sul podio individuale in un Mondiale di categoria giovanile. Il bronzo a squadre maschile, unitamente ai successi individuali, ribadisce la qualità del vivaio italiano e la sua costante capacità di competere ai massimi livelli nelle competizioni mondiali.