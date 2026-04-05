Al via del Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si apprestano ad affrontare percorsi con differenti livelli di difficoltà e insidie.

Il percorso di Jannik Sinner

Sinner, reduce dal successo nel Sunshine Double (Indian Wells e Miami), si trova di fronte un tabellone che, sulla carta, si preannuncia più impegnativo. Dopo il bye al primo turno, l'italiano potrebbe incontrare il vincitore del derby francese tra Kouamé e Humbert, con quest'ultimo, mancino, considerato un avversario non facile. Nei turni successivi, il cammino di Sinner potrebbe incrociare specialisti della terra battuta come Francisco Cerúndolo o Stefanos Tsitsipas; quest'ultimo ha già sconfitto Sinner nella semifinale del 2024.

Ai quarti di finale, sono possibili incroci con giocatori del calibro di Auger‑Aliassime, Ruud o Moutet. In semifinale, le potenziali sfide includono Zverev, Medvedev o il giovane Fonseca. Per la finale, l'atteso confronto è con Alcaraz, sebbene Musetti o De Minaur possano emergere come outsider credibili.

Il tabellone di Carlos Alcaraz

Anche Alcaraz inizierà il torneo con un bye al primo turno. Al secondo turno, lo spagnolo potrebbe affrontare Báez o Wawrinka. Successivamente, il suo percorso potrebbe prevedere match contro Tiafoe, Atmane, Dimitrov o Etcheverry. Ai quarti di finale, i nomi più probabili sono Bublik, Lehecka, Griekspoor, Monfils, Fucsovics o Tabilo. In semifinale, potrebbero emergere Musetti, De Minaur, Cobolli, Darderi, Mensik, Marozsan o Vacherot.

Anche per Alcaraz, la finale più attesa rimane quella contro Sinner, ma il suo tabellone offre diverse alternative interessanti.

Confronto tra i tabelloni e contesto generale

In sintesi, il percorso di Jannik Sinner appare più complesso e ricco di insidie, con avversari di alto profilo fin dalle prime fasi del torneo. Carlos Alcaraz, pur affrontando giocatori di valore, sembra avere un tracciato più lineare e meno imprevedibile. Entrambi i tennisti, tuttavia, potrebbero incrociarsi solamente in finale, rendendo tale confronto diretto l'epilogo più desiderato del torneo del Principato.

La corsa al numero uno ATP

Oltre alla conquista del titolo, il Masters 1000 di Montecarlo assume un significato cruciale per la leadership del ranking ATP.

Dopo il successo di Sinner a Miami, il suo svantaggio nei confronti di Alcaraz si è ridotto a 1.190 punti. Lo spagnolo difende 1.000 punti in quanto campione uscente, mentre l'italiano non ha punti da difendere in questo torneo. In caso di un risultato migliore di Alcaraz a partire dalle semifinali, Jannik Sinner potrebbe avere l'opportunità di tornare in vetta alla classifica mondiale.