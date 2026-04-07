La coppia italiana formata da Flavio Cobolli e Luciano Darderi ha concluso prematuramente la sua avventura nel torneo di doppio dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. I due tennisti azzurri sono stati eliminati al primo turno, cedendo il passo allo svedese André Goransson e allo statunitense Evan King con un doppio 6-4. L'incontro, durato complessivamente un’ora e cinque minuti, ha visto la superiorità degli avversari in momenti chiave della partita.

L'andamento del match: set per set

Il primo set ha mostrato un inizio equilibrato, ma ha evidenziato le difficoltà di Cobolli e Darderi nel concretizzare le opportunità.

Nel sesto game, infatti, la coppia italiana ha avuto a disposizione ben tre palle break consecutive, portandosi sul 15-40. Tuttavia, non sono riusciti a sfruttare queste occasioni, permettendo a Goransson e King di recuperare e di pareggiare il conto sul 3-3. Il punto di svolta del parziale è arrivato nel nono game, quando la coppia svedese-statunitense ha trovato lo strappo decisivo, aggiudicandosi il punto cruciale e chiudendo il set con il punteggio di 6-4 in 35 minuti di gioco. Un parziale che ha sottolineato l'efficacia degli avversari nei momenti di pressione.

Anche il secondo set ha seguito un copione simile, con gli azzurri che hanno lottato ma non sono riusciti a invertire la tendenza.

In apertura di set, Cobolli e Darderi sono riusciti ad annullare due palle break, dimostrando una certa resistenza. La svolta decisiva, tuttavia, si è verificata nel quinto game, quando la coppia italiana ha concesso ben quattro palle break consecutive, trovandosi rapidamente sotto 0-40. Goransson e King hanno saputo capitalizzare la seconda di queste opportunità, portandosi in vantaggio sul 3-2. Nei successivi tre turni di servizio, gli azzurri hanno subito solo quindici punti, un segnale della solidità degli avversari. Questi ultimi hanno poi chiuso il match con un altro 6-4, questa volta in appena mezz’ora, sigillando la loro vittoria e il passaggio del turno.

Le statistiche e la superiorità degli avversari

Le statistiche finali dell'incontro hanno chiaramente evidenziato la netta superiorità di André Goransson ed Evan King. La coppia vincitrice ha conquistato un totale di 60 punti, contro i 46 ottenuti da Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Un dato significativo riguarda l'efficacia nelle palle break: Goransson e King hanno sfruttato due delle cinque occasioni avute, mentre sono stati impeccabili nel cancellare tutte e tre le palle break concesse agli italiani. Anche la resa al servizio ha giocato un ruolo cruciale: la percentuale di prime palle in campo per Goransson e King è stata dell'84% contro il 64% degli azzurri, e la percentuale di punti vinti con la seconda di servizio è stata del 72% rispetto al 65% di Cobolli e Darderi.

Questi numeri sottolineano una maggiore consistenza e precisione da parte della coppia svedese-statunitense.

Prospettive nel torneo di doppio

Con questa sconfitta, il percorso di Flavio Cobolli e Luciano Darderi nel torneo di doppio di Montecarlo si è concluso al primo turno. Per André Goransson ed Evan King, invece, la vittoria significa l'accesso agli ottavi di finale. Qui, la coppia svedese-statunitense si troverà di fronte una sfida impegnativa contro la testa di serie numero sei del torneo, composta dalla forte coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz. L'incontro promette di essere un test significativo per Goransson e King, che cercheranno di proseguire il loro cammino in questo prestigioso evento.

Il Monte Carlo Masters 2026: un appuntamento chiave

Il torneo di doppio maschile del Monte Carlo Masters 2026 si svolge presso il Monte Carlo Country Club, situato in Francia. L'evento, che ha luogo dal 5 al 12 aprile, rientra nella prestigiosa categoria ATP Masters 1000. Questo appuntamento rappresenta uno dei principali tornei sulla terra battuta all’inizio della stagione europea, attirando i migliori specialisti della superficie e offrendo punti importanti per la classifica mondiale. La sua collocazione nel calendario lo rende un banco di prova fondamentale per i tennisti in vista degli impegni successivi sulla terra rossa.