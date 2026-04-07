A Montecarlo, Carlos Alcaraz ha elogiato Jannik Sinner, colpito dalla sua reazione alle sconfitte e sorprendente adattamento. Ha ammirato la determinazione dell’azzurro, emersa in conferenza stampa dopo il debutto nel Masters 1000.

Alcaraz: debutto

Alcaraz ha iniziato il torneo con una vittoria netta (6‑1, 6‑3) su Sebastián Báez. Sul ritorno sulla terra battuta: “È stato fantastico. Mi mancavano la terra battuta e la stagione sul rosso. Sono davvero felice di giocare di nuovo su questa superficie. Ho giocato molto bene ed è stato un ottimo inizio di torneo”.

Sinner: adattamento e resilienza

Su Jannik Sinner, Alcaraz ha manifestato sorpresa: “Mi ha sorpreso, perché il mese scorso ha disputato molte partite su superficie dura e non ha avuto molto tempo per riposarsi e prepararsi per la terra battuta. Questo dimostra chiaramente che giocatore eccellente sia, perché si adatta molto bene in pochissimo tempo da una superficie all’altra.”

Sulla reazione di Sinner alle sconfitte, Alcaraz ha aggiunto: “Conosco Jannik e abbiamo visto tutti che quando perde delle partite torna sempre più forte e ancora migliore. Sono quasi sicuro che ripensi ai tornei che ha disputato sulla terra battuta l’anno scorso e sono quasi sicuro che quest’anno sarà migliore: devo semplicemente prepararmi.”

Rivalità e crescita

La rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è intensa e rispettosa.

Riconosce forza mentale e adattamento di Sinner, anticipando una stagione sulla terra battuta avvincente. Aveva già elogiato la resilienza di Sinner dopo le ATP Finals: “torna sempre più forte dalle sconfitte” e “non mi ha sorpreso affatto il fatto di essere stato così vicino”. Queste dichiarazioni confermano stima e crescita reciproca.