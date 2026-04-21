Marco Bezzecchi arriva a Jerez de la Frontera da leader del Mondiale MotoGP 2026. Con tre vittorie consecutive e la superiorità tecnica dell’Aprilia, il pilota romagnolo è pronto a confermare il momento positivo nel Gran Premio di Spagna, esprimendo entusiasmo per il ritorno in Europa e la volontà di continuare a divertirsi in pista.

Il ritorno in Europa e il dominio Aprilia

Dopo una lunga pausa, il campionato riprende con la tradizionale tappa europea sul circuito andaluso di Jerez de la Frontera. Finora, l’Aprilia ha dominato la stagione, con Bezzecchi e lo spagnolo Jorge Martin in prima e seconda posizione nella classifica generale.

Il romagnolo si è dimostrato particolarmente efficace nelle gare domenicali, grazie a una combinazione di velocità e costanza sulla distanza.

Le motivazioni di Bezzecchi e le aspettative per Jerez

Marco Bezzecchi ha espresso il suo entusiasmo: “Sono estremamente felice di tornare in Europa. A Jerez ci sono sempre tantissimi tifosi ed è una pista fantastica. Abbiamo una forte voglia di continuare a fare bene, quindi cercheremo di fare un buon weekend, lavorando al meglio insieme a tutta la squadra e cercando anche di divertirci”. Ha poi aggiunto: “La stagione è cominciata benissimo e in Spagna cercheremo di fare bene, anche perché abbiamo già qualche informazione grazie ai test fatti da Savadori”.

Le sfide tecniche e le incognite per la Ducati

Sarà cruciale la reazione della Ducati, che ha affrontato difficoltà in Thailandia, Brasile e Texas. L’Aprilia, la moto di Noale, ha invece mostrato una netta superiorità, soprattutto in termini di velocità di percorrenza. Questa caratteristica ha permesso a Bezzecchi e Martin di eccellere e dominare la classifica. Anche Marc Marquez e Jorge Martin hanno migliorato la propria condizione fisica durante la pausa del campionato.