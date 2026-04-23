Una serata memorabile ha scolpito il nome di Edoardo Motta nella storia recente della Lazio. Il giovane portiere biancoceleste si è rivelato il protagonista assoluto della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, parando ben quattro rigori su cinque e garantendo alla sua squadra l’accesso alla finale. Un’impresa che ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra i tifosi laziali, culminata in un’accoglienza trionfale al suo ritorno a Roma.

La notte da protagonista in Coppa Italia

Il confronto con l’Atalanta si è trasformato in una vera e propria consacrazione per Motta.

Durante la concitata fase dei tiri dal dischetto, il giovane estremo difensore ha dimostrato nervi saldi e riflessi eccezionali, respingendo con maestria i tentativi di Scamacca, Zappacosta, Pašalić e De Ketelaere. La sua prestazione non si è limitata ai soli rigori: nel corso della partita, Motta aveva già compiuto un intervento decisivo su un colpo di testa di Scamacca, salvando il risultato in un momento cruciale. A queste gesta si aggiunge anche un altro rigore parato in precedenza, durante il match contro il Bologna, a testimonianza di una crescente specializzazione dagli undici metri.

L’eccezionalità di queste parate ha generato un’esplosione di gioia e gratitudine tra i sostenitori della Lazio.

Al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino, Edoardo Motta è stato accolto come un vero e proprio eroe. I tifosi, in festa, lo hanno letteralmente portato in trionfo, intonando cori dedicati al suo nome e tributando applausi e canti anche per l’allenatore Sarri e per l’intera squadra. Un momento di pura euforia che ha suggellato il legame tra il giovane portiere e la sua nuova gente.

La rapida ascesa di Edoardo Motta

La storia di Edoardo Motta alla Lazio è iniziata solo a fine gennaio, quando è arrivato dalla Reggiana con il ruolo di vice del titolare Provedel. Tuttavia, il destino ha voluto che l’infortunio di quest’ultimo lo proiettasse quasi immediatamente tra i pali, offrendogli un’opportunità inaspettata che il giovane portiere ha saputo cogliere al volo.

Nato a Biella nel gennaio del 2005, Motta ha compiuto il suo percorso di crescita nelle giovanili della Juventus, prima di essere acquistato dalla Lazio per la cifra di un milione di euro.

La semifinale di Coppa Italia ha rappresentato il culmine di questa rapida ascesa. Dopo aver fermato i tiri dal dischetto degli avversari, Motta è stato giustamente celebrato come l’eroe della serata. Le sue emozioni, visibili e sincere, lo hanno portato alle lacrime al termine della partita, un momento di liberazione che ha dedicato “a tutti”. Con lo sguardo già rivolto al futuro, il giovane portiere ha espresso il desiderio di affrontare l’Inter in finale, auspicando una vittoria da chiudere “prima”, magari “in trionfo, senza andare troppo in là”, per evitare ulteriori tensioni.

L’impresa di Motta assume un rilievo ancora maggiore se si considera il contesto storico: prima di lui, in Italia, solo Adrian Semper del Pisa era riuscito a parare quattro rigori in una singola partita di Coppa Italia. Questo dato sottolinea l’eccezionalità della sua prestazione e lo inserisce in un ristretto elenco di portieri leggendari, consolidando la sua reputazione come uno dei talenti più promettenti del calcio italiano.