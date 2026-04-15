Il tabellone dell'ATP 500 di Barcellona ha subito un'importante rivoluzione, aprendo nuove prospettive per Lorenzo Musetti, ora tra i principali protagonisti del torneo. Già a metà settimana, la competizione ha visto l'uscita di scena di tre delle prime quattro teste di serie, modificando radicalmente gli equilibri iniziali e rendendo il percorso più imprevedibile.

La notizia più rilevante è il ritiro di Carlos Alcaraz, numero due al mondo e prima testa di serie, costretto a fermarsi a causa di un problema al polso destro. L'annuncio è giunto nel pomeriggio, impedendo allo spagnolo di scendere in campo negli ottavi di finale contro il ceco Tomas Machac, che avanza così direttamente ai quarti.

Non solo Alcaraz: anche l'australiano Alex De Minaur, terza testa di serie, è stato eliminato in due set dal serbo Hamad Medjedovic. Precedentemente, il russo Karen Khachanov, quarta testa di serie, era stato sconfitto dall'argentino Camilo Ugo Carabelli.

Il percorso di Musetti e le sfide all'orizzonte

Con le defezioni eccellenti nella parte alta del tabellone, il cammino di Lorenzo Musetti, attualmente la seconda testa di serie più alta rimasta in gara, si presenta con nuove opportunità ma anche con insidie. L'azzurro affronterà il mancino francese Corentin Moutet nel prossimo turno. In caso di vittoria, ai quarti di finale potrebbe trovarsi di fronte uno tra il temibile transalpino Arthur Fils e il solido americano Brandon Nakashima.

La strada verso la finale potrebbe poi riservargli una possibile semifinale contro il giovane talento spagnolo Rafael Jodar, considerato una delle nuove promesse del tennis iberico. Nonostante le assenze illustri, il percorso di Musetti rimane comunque complesso, con avversari determinati a contendere ogni punto e a rendere la sfida avvincente.

L'impatto sul ranking e il quadro del torneo

Il ritiro di Carlos Alcaraz ha avuto un significativo impatto anche sulla corsa al vertice del ranking ATP. Dopo aver raggiunto la finale al Rolex Monte-Carlo Masters, Alcaraz aveva l'opportunità di riconquistare la posizione di numero uno al mondo, ma tale obiettivo era vincolato alla vittoria del torneo di Barcellona.

Attualmente, il ventiduenne spagnolo si trova a 390 punti di distanza da Jannik Sinner nella classifica live. In questa stagione, Alcaraz ha già dimostrato il suo valore conquistando i titoli all'Australian Open e a Doha, confermando il suo status tra i migliori del circuito. Nella parte alta del tabellone, intanto, Tomas Machac è già qualificato ai quarti e attende il vincitore del confronto tra il russo Andrey Rublev e il torinese Lorenzo Sonego. L'altro quarto di finale in questa sezione vedrà opposti Hamad Medjedovic e il portoghese Nuno Borges, delineando un quadro competitivo e aperto a sorprese.