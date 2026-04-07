Il Masters 1000 di Montecarlo si prepara ad accogliere l'esordio di Lorenzo Musetti, che affronterà il padrone di casa Valentin Vacherot nel match valido per il secondo turno. Il tennista toscano, beneficiario di un bye al primo turno in quanto tra le migliori otto teste di serie del torneo, si troverà di fronte il monegasco, reduce da una convincente vittoria in rimonta contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Questo confronto si preannuncia particolarmente impegnativo per il nostro portacolori, che torna in campo dopo l'eliminazione prematura subita al primo turno di Indian Wells e dopo aver saltato l'appuntamento di Miami.

L'appuntamento con Musetti-Vacherot è fissato per mercoledì 8 aprile. Sarà il quarto match a partire dalle ore 11:00 sul prestigioso Court Ranieri III. Il programma di giornata, sullo stesso campo, vedrà in precedenza sfidarsi Medvedev e Berrettini, seguiti da Garin contro Zverev e Auger-Aliassime contro Cilic. Il ventiquattrenne Musetti, attuale numero 5 del mondo, si misurerà con il ventisettenne Vacherot, che occupa la posizione numero 23 nel ranking ATP. Non esistono precedenti sul circuito maggiore tra i due contendenti, che si giocheranno la qualificazione agli ottavi di finale. Il vincitore affronterà poi uno tra l'ungherese Fabian Marozsan e il polacco Hubert Hurkacz.

Musetti e la terra rossa: un ritorno atteso nel Principato

Questo torneo rappresenta un banco di prova cruciale per Musetti. Lo scorso anno, proprio sulla terra rossa del Principato, l'azzurro aveva raggiunto una sorprendente finale, mettendo in seria difficoltà lo spagnolo Carlos Alcaraz nell'atto conclusivo. Dopo aver affrontato alcuni problemi fisici che lo hanno attanagliato negli ultimi mesi, la speranza è che Musetti possa aver recuperato la migliore condizione e ritrovare la sua competitività su questa superficie, replicando il brillante percorso della passata stagione.

Dove vedere Musetti-Vacherot: dettagli su tv e streaming

Il match tra Musetti e Vacherot sarà disponibile in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205) e Sky Sport Plus.

Il canale specifico per la trasmissione verrà comunicato in mattinata. Per quanto riguarda la diretta streaming, gli abbonati potranno seguire l'incontro su Sky Go, NOW e Tennis Tv. Sarà inoltre garantita una diretta live testuale per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. La copertura del torneo da parte di Sky Sport include una squadra di commentatori e inviati dedicati, con studi da Milano e aggiornamenti costanti tramite Skysport.it e i canali social. Si segnala che TV8 offrirà la trasmissione delle semifinali in differita e della finale in diretta. Il programma settimanale del Masters 1000 di Montecarlo prevede una copertura integrale delle giornate di gara, con la possibilità di seguire anche eventi paralleli come l'ATP Challenger di Monza e il WTA 500 di Linz.