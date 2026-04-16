Lorenzo Musetti ha iniziato con determinazione il suo percorso negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona, conquistando il primo set contro il francese Corentin Moutet. L’azzurro, attualmente numero nove del mondo, si è imposto con il punteggio di 6-3, mostrando una solidità e una concretezza che confermano le buone sensazioni già percepite nel turno precedente. Questa vittoria parziale sottolinea la volontà di Musetti di proseguire il suo cammino nel prestigioso torneo spagnolo.

Il tennista italiano è tornato in campo a Barcellona dopo aver superato brillantemente l’esordio contro il giovane talento spagnolo Martin Landaluce in due set.

Quella partita, giocata in crescendo, gli ha permesso di ritrovare il ritmo e la fiducia necessari dopo un periodo non semplice, segnato da un infortunio rimediato agli Australian Open. Musetti, reduce da settimane complesse e con poche certezze, sembra aver trovato una condizione promettente proprio sulla terra battuta catalana, dove cerca un importante punto di svolta per la sua stagione.

La cronaca del primo set: Musetti in controllo

Il confronto con Corentin Moutet, attualmente numero trentuno del ranking ATP e noto per essere uno dei giocatori più imprevedibili del circuito, si è aperto con Musetti subito aggressivo e concentrato. L’italiano ha ottenuto un break cruciale, gestendo poi il vantaggio con autorità e senza concedere opportunità significative all’avversario.

Il primo set si è concluso con un perentorio 6-3 a favore di Musetti, che ha sigillato il parziale con una prima di servizio al corpo e un rovescio lungolinea vincente, dimostrando precisione e freddezza nei momenti decisivi. La cronaca del parziale ha evidenziato la maggiore continuità dell’azzurro nei colpi da fondo campo e una gestione efficace dei punti importanti.

Moutet, un tennista dotato di grande talento e capace di variazioni significative nel suo gioco, specialmente sulla terra rossa, aveva superato nel turno precedente Ignacio Buse con un doppio 6-4. Nonostante le sue armi per essere competitivo, il transalpino non è riuscito a trovare le contromisure adeguate per arginare la solidità e la determinazione di Musetti nel set d’apertura, faticando a imporre il proprio stile di gioco.

Precedenti e orari del match

Il torneo di Barcellona rappresenta un passaggio fondamentale per Musetti, che punta con decisione a raggiungere i quarti di finale e a dare una svolta alla sua stagione. Nei precedenti diretti tra i due giocatori, l’italiano aveva già dimostrato la sua superiorità, vincendo entrambi i confronti: a Buenos Aires con il punteggio di 6-2, 6-3 e a Vienna per 6-3, 6-4. Anche per questa sfida degli ottavi, Musetti partiva ampiamente favorito, come indicato dalle principali quote dei bookmaker, a conferma della fiducia riposta nelle sue capacità.

L’incontro è stato programmato come il terzo match sulla prestigiosa Pista Rafa Nadal, con inizio previsto non prima delle 16:30.

La partita è trasmessa in diretta TV sui canali Sky (Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno/Sky Sport Max) e in streaming su NOW, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni punto dell’evolversi della sfida. Il percorso di Musetti a Barcellona è seguito con grande attenzione, nella speranza che il torneo catalano possa segnare un rilancio significativo per la sua stagione tennistica.