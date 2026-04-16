La quinta giornata dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo a Tashkent, Uzbekistan, si è conclusa con la partecipazione di tre atleti italiani. A Tashkent, Lucrezia Maloberti (-49 kg femminile) si è distinta, unica azzurra a superare i primi turni eliminatori.

Maloberti ha iniziato il suo percorso con due vittorie nette. Ai trentaduesimi ha battuto la greca Lamprini Asimaki per 2-0 (7-3, 14-2). Ai sedicesimi, ha superato l’indiana Devanshi Khandelwal con un altro convincente 2-0 (16-3, 13-0), mostrando preparazione e determinazione.

La corsa dell'atleta italiana si è però fermata agli ottavi di finale contro la cinese Li Mixue, sconfitta per 0-2 (0-3, 0-8).

Nonostante l'eliminazione, il suo percorso è stato un segnale positivo per la spedizione azzurra. Gli altri due italiani, Luca Fabian Serban (-68 kg) e Franco Di Palo (-63 kg), sono stati eliminati al primo turno: Serban dal marocchino Yahya Dahbani (1-2) e Di Palo dall’armeno Styopa Yeremyan (0-2).

Prossimi impegni azzurri ai Mondiali Junior

Nonostante le eliminazioni, la squadra italiana di taekwondo mantiene vive le sue ambizioni. L'attenzione si sposta sui prossimi incontri, con altri giovani talenti azzurri in pedana. Nella giornata successiva, saranno protagonisti Antonino Cirivello (-51 kg), Ludovica Virginia Serain (-52 kg) e Sofia Frassica (-63 kg), pronti a cercare il riscatto e a onorare la Nazionale ai Mondiali Junior.

L'Italia del Taekwondo: un primato da valorizzare

Il contesto dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo a Tashkent è rilevante per la Nazionale italiana. La spedizione azzurra, supportata da una solida base federale, vanta un prestigioso primato storico: il primo posto nel ranking mondiale delle federazioni WT. Questo riconoscimento alimenta l'obiettivo di tradurre l'eccellenza gestionale in risultati concreti e medaglie. La manifestazione prosegue, offrendo ulteriori opportunità agli atleti italiani di consolidare la propria posizione.