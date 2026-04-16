Lorenzo Musetti si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona, dove affronterà il francese Arthur Fils. Dopo aver superato lo spagnolo Landaluce e il transalpino Moutet, il tennista italiano tornerà in campo venerdì 17 aprile sulla terra rossa catalana. L’appuntamento è per il pomeriggio: sarà il terzo incontro sulla Pista Rafa Nadal, non prima delle ore 16.00. Il programma di giornata si aprirà alle 11.00 con Medjedovic-Borges, seguito da Machac-Rublev, prima del nostro portacolori.

In palio c’è la qualificazione alla semifinale, con il vincente che affronterà chi avrà la meglio tra Cameron Norrie e Rafael Jodar.

Musetti, numero 9 del ranking mondiale, potrebbe raggiungere il quinto posto ATP in caso di vittoria finale nel torneo. Il suo avversario, Arthur Fils, è il ventunenne numero 30 della classifica internazionale e ha già raggiunto i quarti in questa competizione nelle ultime due edizioni. I precedenti tra i due sono in perfetta parità (1-1), preannunciando una sfida molto equilibrata.

Programma e copertura televisiva

La giornata sulla Pista Rafa Nadal inizierà alle ore 11.00 con Medjedovic-Borges, seguito da Machac-Rublev. Il match di Musetti contro Fils si disputerà al termine di questi incontri, e comunque non prima delle ore 16.00. La diretta tv sarà garantita su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (canale 211), con il canale esatto che verrà definito in mattinata per gli abbonati.

Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv, e sarà disponibile anche la diretta testuale.

Il percorso di Musetti e la sfida con Fils

Musetti, dopo un combattuto ottavo contro Moutet, ha mostrato il suo rovescio a una mano e la capacità di gestire momenti delicati. Arthur Fils, nono testa di serie, è un avversario ostico, con esperienza anche nelle sessioni notturne. Il confronto promette spettacolo: Musetti punta a ripetere la semifinale 2023, Fils a superare il suo limite in questo prestigioso evento.