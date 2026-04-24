Lorenzo Musetti è pronto al suo debutto nel Masters 1000 di Madrid, dove affronterà il polacco Hubert Hurkacz nel secondo turno. L'incontro è in programma venerdì 24 aprile sull'Arantxa Sanchez Stadium, con inizio fissato alle ore 11:00. Una sfida cruciale per il numero due d’Italia, che cerca conferme dopo la recente esperienza nei quarti di finale a Barcellona.

La partita tra Musetti e Hurkacz sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211). La conferma del canale definitivo sarà comunicata in mattinata.

La diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, NOW e Tennis TV. Sarà inoltre disponibile una diretta testuale dell’incontro.

Il percorso di Musetti e Hurkacz verso Madrid

Lorenzo Musetti arriva nella capitale spagnola dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi. Dopo i quarti di finale raggiunti agli Australian Open, dove fu costretto al ritiro per infortunio contro Novak Djokovic, il tennista italiano ha faticato a ritrovare la sua migliore condizione. Ha collezionato due sconfitte al primo turno tra Indian Wells e Montecarlo. Tuttavia, la scorsa settimana ha segnato un passo avanti con la prima vittoria dopo il rientro e i quarti di finale raggiunti a Barcellona, dove si è arreso ad Arthur Fils.

Al Masters 1000 di Madrid, il numero due azzurro punta a mettere partite nelle gambe per arrivare pronto agli appuntamenti con gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros.

Hubert Hurkacz, dal canto suo, ha superato il primo turno del torneo madrileno, battendo il portoghese Jaime Faria. I precedenti tra Musetti e Hurkacz sono in perfetta parità (2-2). L’ultimo incrocio risale al terzo turno di Wimbledon del 2023, dove il polacco si impose con il punteggio di 7-6(4) 6-4 6-4.

Montepremi e obiettivi stagionali

Il Masters 1000 di Madrid rappresenta un appuntamento chiave per Musetti, che punta a mettere minuti nelle gambe in vista degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros. Il torneo offre un montepremi significativo:

PRIMO TURNO – € 21.285

– € 21.285 SECONDO TURNO – € 31.585

– € 31.585 TERZO TURNO – € 54.110

– € 54.110 OTTAVI DI FINALE – € 92.470

– € 92.470 QUARTI DI FINALE – € 169.375

– € 169.375 SEMIFINALE – € 297.550

– € 297.550 FINALE – € 535.585

– € 535.585 VINCITORE – € 1.007.615

La sfida tra Musetti e Hurkacz si preannuncia equilibrata, con entrambi i giocatori motivati a proseguire il proprio cammino nel torneo spagnolo. Gli appassionati potranno seguire ogni momento dell’incontro grazie alla copertura televisiva e streaming garantita dalle principali piattaforme dedicate al tennis.