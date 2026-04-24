Il Gran Premio di Spagna 2026, quarto appuntamento del Motomondiale, prende il via sul suggestivo circuito di Jerez de la Frontera. La giornata di venerdì 24 aprile è interamente dedicata alle prove libere e alle pre-qualifiche, con tutte le sessioni trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208). Gli appassionati potranno seguire l'azione anche in streaming tramite SkyGo e NOW. Si precisa che TV8, sia in chiaro che in streaming, non offrirà alcuna copertura delle sessioni odierne, rendendo l'accesso alle immagini in diretta una prerogativa degli abbonati Sky.

Per chi desidera un aggiornamento costante, sarà disponibile la diretta testuale.

Il programma del venerdì si apre con la Moto3, che scende in pista per la prima sessione di prove libere dalle 9:00 alle 9:35. Seguiranno la Moto2 dalle 9:50 alle 10:30 e la classe regina, la MotoGP, dalle 10:45 alle 11:30. Nel pomeriggio, l'attenzione si sposta sulle pre-qualifiche: la Moto3 sarà impegnata dalle 13:15 alle 13:50, la Moto2 dalle 14:05 alle 14:45 e la MotoGP concluderà la giornata con la sua sessione dalle 15:00 alle 16:00. Tutte queste fasi cruciali saranno visibili unicamente attraverso i canali e le piattaforme digitali di Sky.

Il programma completo del weekend a Jerez

Il Gran Premio di Spagna a Jerez rappresenta il primo appuntamento europeo della stagione 2026 del Motomondiale, promettendo un weekend ricco di emozioni che si concluderà domenica 26 aprile.

La copertura completa dell'evento è garantita da Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Il sabato sarà dedicato alle qualifiche e all'attesissima Sprint Race, che assegnerà i primi punti del fine settimana. La domenica, invece, vedrà le gare principali: la Moto3 prenderà il via alle 11:00, seguita dalla Moto2 alle 12:15 e dalla gara della MotoGP alle 14:00. La trasmissione Sky offrirà anche ampi spazi di approfondimento, con commenti tecnici e aggiornamenti diretti dal paddock, curati da un team di esperti telecronisti e inviati.

Il circuito di Jerez de la Frontera, uno dei tracciati più iconici e storici del Motomondiale, è pronto ad accogliere i piloti e gli appassionati per un evento che catalizza sempre grande attenzione.

La programmazione dettagliata consente di seguire ogni momento saliente, dalle prime sessioni di prova fino all'emozionante gara della classe regina, garantendo una copertura totale per non perdere nemmeno un istante dell'azione in pista.