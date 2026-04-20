Il campione Jannik Sinner è giunto alla Caja Mágica di Madrid, deciso a ripredere il suo percorso agonistico dopo una breve pausa seguita all'impegno di Montecarlo. Le prime sessioni di allenamento sulla terra rossa, qui più veloce e insidiosa rispetto ad altri tornei, sono fondamentali per ritrovare ritmo e adattamento, aspetti cruciali per l'azzurro. Sinner, infatti, non ha mai superato i quarti di finale in questo prestigioso torneo, un risultato che intende migliorare.

Il tabellone principale del Mutua Madrid Open 2026 prenderà ufficialmente il via il prossimo 22 aprile, come da programma.

Sinner, che si presenta come il numero uno del mondo, attende ora di conoscere il nome del suo primo avversario, che sarà un giocatore proveniente dalle qualificazioni. La data esatta del suo esordio nel torneo verrà definita nei prossimi giorni, in base agli incastri del calendario e alla conclusione della fase di qualificazione, ma è certo che il suo debutto avverrà nei primi giorni della competizione, un appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati.

Obiettivi e sfide per Sinner a Madrid

Con un quadro competitivo di alto livello, Jannik Sinner si prepara con grande determinazione a rompere il tabù madrileno. L'obiettivo è proseguire la sua stagione già ricca di successi, superare il miglior risultato ottenuto finora nella capitale spagnola e confermare il suo status di leader incontrastato del circuito ATP, dimostrando la sua versatilità anche su questa superficie esigente.

Il potenziale percorso nel tabellone principale

Il tabellone del Mutua Madrid Open 2026 è stato ufficializzato in seguito al sorteggio tenutosi lunedì 20 aprile. Sinner, in quanto testa di serie numero uno, esordirà contro un giocatore qualificato. Analizzando il suo potenziale percorso, al terzo turno potrebbe profilarsi un incontro con Gabriel Diallo, mentre al quarto turno l'azzurro potrebbe incrociare la racchetta con Tommy Paul. Nei quarti di finale, uno dei possibili avversari di spicco è Alex de Minaur, prospettando fin da subito sfide impegnative e di alto livello.

Il prestigioso torneo si svolgerà dal 22 aprile al 3 maggio. Per Jannik Sinner, la posta in gioco è particolarmente alta: punta a conquistare il suo quinto Masters 1000 consecutivo, un traguardo che rappresenterebbe un record assoluto nel circuito ATP, a testimonianza della sua straordinaria forma e del suo dominio attuale nel tennis mondiale.