La tennista statunitense Hailey Baptiste è stata costretta al ritiro dal torneo di Parigi. L'incidente è avvenuto durante il secondo turno contro la cinese Wang Xiyu, per una caduta che ha coinvolto la sua gamba sinistra. Baptiste era in svantaggio 5-4 nel primo set. L'atleta si è accasciata in lacrime, visibilmente dolorante, e i medici sono intervenuti.

La scena ha suscitato apprensione. Il padre di Baptiste è entrato in campo per assistere la figlia. Si teme un possibile infortunio al legamento crociato anteriore, ma non ci sono conferme ufficiali.

La situazione è apparsa grave.

Stagione interrotta

Il ritiro è una battuta d'arresto significativa per Baptiste. In questa stagione sulla terra rossa, aveva raggiunto risultati di rilievo: una semifinale a Madrid e una vittoria contro Aryna Sabalenka. A Parigi, nel primo turno, aveva salvato due match point contro Barbora Krejcikova.

Il torneo parigino era cruciale per Baptiste, che difendeva i punti dell'anno precedente. L'infortunio interrompe la sua fase di ascesa, lasciando incertezza sulla gravità del problema e sulle prospettive di recupero.

Evacuazione e sviluppi

Dopo la caduta, Baptiste non è riuscita a rialzarsi ed è stata evacuata dal campo in sedia a rotelle, sotto lo sguardo preoccupato del pubblico.

L'intervento medico ha fornito le prime cure, ma solo nei prossimi giorni si avranno notizie certe. Grazie al ritiro, Wang Xiyu si è qualificata per il terzo turno, dove affronterà Yuliia Starodubtseva.

La comunità tennistica attende aggiornamenti ufficiali dal team di Baptiste per conoscere l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. L'episodio, pur non fermando il torneo, sottolinea quanto sia imprevedibile e duro il percorso degli atleti di alto livello.