Il Mondiale motocross 2026 riaccende i motori dopo la pausa pasquale, inaugurando una fase cruciale della stagione con il Gran Premio di Sardegna. Questo appuntamento, il quarto del campionato per la classe MX2, si terrà sul tradizionale tracciato di Riola Sardo, un palcoscenico che si preannuncia decisivo per le dinamiche di classifica. Attualmente, la graduatoria vede in testa il talentuoso Simon Laengenfelder, che comanda con un solido vantaggio di 149 punti. Alle sue spalle, la lotta per le posizioni di vertice è serrata: lo spagnolo Guillem Farres insegue con 127 punti, mentre il belga Sacha Coenen si attesta a quota 124.

Per quanto riguarda i colori italiani, il miglior piazzamento è quello di Valerio Lata, attualmente ottavo con 90 punti, pronto a dare battaglia per risalire ulteriormente.

Laengenfelder: l'obiettivo è la fuga in classifica

Il pilota tedesco del team KTM, Simon Laengenfelder, ha dimostrato di essere il vero dominatore delle prime fasi di questo campionato. La sua determinazione è palpabile: l'obiettivo primario a Riola Sardo è quello di staccare in modo significativo i suoi rivali diretti, consolidando così la sua posizione di leader indiscusso della classifica generale. La posta in gioco è alta, considerando che Laengenfelder ha già assaporato il gusto della vittoria l'anno precedente, quando conquistò il titolo iridato con un margine ristretto, di soli nove punti, sull'agguerrito olandese Kay de Wolf.

Ora, con un vantaggio già considerevole, il suo intento è quello di creare un divario incolmabile, puntando a una vera e propria fuga in classifica che lo proietterebbe verso un bis nella categoria.

Gli italiani in pista: le ambizioni di Valerio Lata

Tra i protagonisti più attesi sul fronte nazionale, spicca il nome di Valerio Lata. Il giovane talento italiano arriva a questo appuntamento sardo forte di un ottimo fine settimana disputato in Svizzera, che gli ha permesso di acquisire fiducia e slancio. Attualmente, Lata si conferma il migliore degli italiani in classifica, occupando l'ottava posizione con un totale di 90 punti. Il suo impegno sul difficile tracciato di Riola Sardo sarà cruciale: l'obiettivo è trovare ulteriori conferme e, soprattutto, avvicinarsi progressivamente alle posizioni di vertice della graduatoria generale, dimostrando il suo potenziale in un contesto così competitivo.

Il Gran Premio di Sardegna: tappa fondamentale della doppietta italiana

Il Gran Premio di Sardegna non è solo un appuntamento importante per la classifica, ma rappresenta anche il primo atto di una doppietta italiana che animerà il calendario del Mondiale MX2 2026. L'evento si terrà a Riola Sardo nelle giornate dell'undici e dodici aprile, configurandosi come il quarto round di questa entusiasmante stagione. Questa tappa sarda è di cruciale importanza non solo per i punti in palio, ma anche perché precede un altro attesissimo evento sul suolo italiano: il Gran Premio del Trentino, in programma per il diciannove aprile. Questa sequenza di gare nel nostro Paese promette spettacolo e intense battaglie in pista.

Programma e protagonisti del weekend sardo

Il weekend del Gran Premio di Sardegna si articola su tre giornate intense, ricche di azione e adrenalina. Il programma dettagliato prevede una serie di sessioni che includono prove libere, fondamentali per prendere confidenza con il tracciato, seguite dalle prove cronometrate, decisive per la griglia di partenza. Le gare vere e proprie si distribuiranno tra venerdì dieci, sabato undici e domenica dodici aprile, garantendo uno spettacolo continuo per gli appassionati. La lista degli iscritti alla classe MX2 è di altissimo livello e include tutti i principali contendenti al titolo. Tra i nomi di spicco che si daranno battaglia a Riola Sardo troviamo il leader Simon Laengenfelder, l'italiano Valerio Lata, il belga Sacha Coenen, il sudafricano Camden McLellan, lo spagnolo Guillem Farrés e il belga Liam Everts, tutti pronti a lottare per ogni singolo punto.