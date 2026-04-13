La notte del 12 aprile ha concluso la regular season NBA 2025‑2026, con tutte le trenta franchigie in campo prima dell'avvio di play-in e playoff. L'ultima giornata ha visto successi esterni per Denver Nuggets, Phoenix Suns e Detroit Pistons, mentre Boston Celtics e Los Angeles Lakers hanno prevalso in casa.

I risultati dell'ultima notte NBA

I Boston Celtics hanno superato gli Orlando Magic 113‑108 (30 punti per Baylor Scheierman, 27 punti e 12 rimbalzi per Luka Garza; per i Magic, tripla doppia di Paolo Banchero con 23 punti, 10 rimbalzi e 11 assist, e 23 punti di Jalen Suggs).

I Cleveland Cavaliers hanno battuto i Washington Wizards 130‑117 (Tyrese Proctor 23 punti, 11 rimbalzi e 8 assist; Nae’Qwan Tomlin 26 punti). I Detroit Pistons hanno prevalso sugli Indiana Pacers 133‑121 (Paul Reed 26 punti, Tobias Harris 24 punti).

I Toronto Raptors hanno dominato i Brooklyn Nets 136‑101 (tripla doppia per Scottie Barnes con 18 punti, 12 rimbalzi e 12 assist; RJ Barrett 26 punti). I Dallas Mavericks hanno chiuso la stagione vincendo sui Chicago Bulls 149‑128 (Ryan Nembhard 15 punti e 23 assist; tripla doppia di Lachlan Olbrich con 10 punti, 15 rimbalzi e 10 assist).

I Minnesota Timberwolves hanno sconfitto i New Orleans Pelicans 132‑126 (24 punti e 13 rimbalzi per Joan Beringer).

Gli Houston Rockets hanno battuto i Memphis Grizzlies 132‑101 (Clint Capela 23 punti e 13 rimbalzi).

I Phoenix Suns hanno sorpreso gli Oklahoma City Thunder 135‑103 (Jamaree Bouyea 27 punti e 9 assist; Ryan Dunn 20 punti e 11 rimbalzi). I Los Angeles Lakers hanno vinto sugli Utah Jazz 131‑107 (Rui Hachimura e De’Andre Ayton 22 punti e 10 rimbalzi ciascuno).

I Denver Nuggets hanno superato i San Antonio Spurs 128‑118 in trasferta (Nikola Jokic in doppia cifra in punti, rimbalzi e assist; Julian Strawther 25 punti).

I Portland Trail Blazers hanno battuto i Sacramento Kings 122‑110 (Deni Avdija vicino alla tripla doppia con 25 punti, 6 rimbalzi e 10 assist). I Los Angeles Clippers hanno superato i Golden State Warriors 115‑110 (Bennedict Mathurin 20 punti, 9 rimbalzi e 8 assist; Steph Curry 24 punti e 6 rimbalzi).

Il quadro per Playoff e Play-in

La notte ha definito gli ultimi verdetti della stagione regolare, con play-in (14-17 aprile) e playoff a seguire. Nella Western Conference, accedono direttamente ai playoff: Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Houston Rockets e Minnesota Timberwolves. Al torneo play-in: Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers e Golden State Warriors.

Nella Eastern Conference, l'accesso diretto ai playoff è stato conquistato da Detroit Pistons, Boston Celtics, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors e Atlanta Hawks.