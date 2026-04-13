La tappa inaugurale del massimo circuito internazionale di surf si è conclusa a Bells Beach, in Australia, con le vittorie di Miguel Pupo e Gabriela Bryan. L’evento ha segnato l’inizio della stagione del Championship Tour 2026, vedendo protagonisti assoluti il brasiliano e la giovane hawaiana, che hanno scritto per la prima volta il loro nome nell’albo d’oro di una delle competizioni più prestigiose del surf mondiale.

Il dominio brasiliano e la prestazione di Fioravanti

Nel tabellone maschile, Miguel Pupo ha conquistato la vittoria superando in finale il connazionale Yago Dora, in una sfida tutta brasiliana.

Pupo ha saputo sfruttare al meglio le onde decisive, ottenendo un punteggio totale di 15.60 contro il 13.90 di Dora. Il surfista di São Paulo, alla sua quattordicesima stagione tra i professionisti, ha così raggiunto il secondo successo in carriera nel Championship Tour e, per la prima volta, si è issato in vetta al ranking mondiale.

Leonardo Fioravanti, unico italiano in gara, ha offerto una prestazione solida. Dopo aver superato il francese Kauli Vaast nel primo turno (11.67 a 11.60) e aver battuto il brasiliano Filipe Toledo agli ottavi (15.27 a 14.67), Fioravanti si è fermato ai quarti di finale, sconfitto proprio da Yago Dora (13.00 a 9.00). Un risultato che conferma la crescita dell’azzurro nel panorama internazionale.

Bryan regina tra le donne, Picklum seconda

Tra le donne, Gabriela Bryan ha dominato la finale contro l’australiana Molly Picklum, imponendosi con un punteggio di 14.83 a 8.33. La ventiquattrenne hawaiana, nativa di Kilauea, ha mostrato grande solidità per tutta la settimana, superando per la prima volta i quarti di finale a Bells e mantenendo un livello elevato fino al titolo. Grazie a questa vittoria, Bryan conquista il quinto successo in carriera nel Championship Tour e si porta in testa alla classifica mondiale.

La finale femminile ha visto Bryan partire forte, sfruttando subito le migliori onde e consolidando il vantaggio con una manovra decisiva nella seconda parte della heat. Picklum, campionessa del mondo in carica, non è riuscita a rispondere all’efficacia della rivale, chiudendo al secondo posto.

Dettagli della competizione e altri protagonisti

L’evento si è svolto in condizioni variabili, con la giornata conclusiva disputata a Winkipop su onde tra i quattro e i cinque piedi, considerate tra le migliori dell’intera manifestazione. Prima della finale, Pupo aveva eliminato Barron Mamiya nei quarti e Griffin Colapinto in semifinale, mentre Dora aveva avuto la meglio su Leonardo Fioravanti e su Gabriel Medina in una semifinale di altissimo livello. Tra le donne, Bryan aveva superato Alyssa Spencer in semifinale, mentre Picklum aveva battuto Isabella Nichols.

Con questi risultati, sia Pupo che Bryan guidano ora il ranking mondiale e il GWM Aussie Treble, la speciale classifica che premia i migliori surfisti nelle tre tappe australiane del calendario. Entrambi si presenteranno alla prossima tappa di Margaret River con la lycra gialla di leader.