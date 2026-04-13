Dal 14 al 18 aprile, la Piscina Comunale di Riccione ospita i Campionati Assoluti Primaverili UnipolSai. L'evento è centrale per i titoli italiani e selezione Nazionale per gli Europei di Parigi. Attesi 687 atleti (372 uomini, 315 donne) di 164 società, con 1427 presenze gara e 109 staffette. I protagonisti: Thomas Ceccon (50 stile libero, 200 dorso), Gregorio Paltrinieri (1500 stile libero), Simona Quadarella (mezzofondo) e Sara Curtis (prove veloci, di ritorno dagli Stati Uniti).

Attenzione ai giovani emergenti, come Carlos D’Ambrosio, specialista dello stile libero, reduce da un record nei 200 sl in vasca corta a Riccione, ora alla prova in vasca lunga.

L’evento è fondamentale per la qualificazione agli Europei di Parigi: vincere una gara individuale garantisce accesso diretto, ma è essenziale nuotare sotto i tempi limite nelle finali A. Ulteriori possibilità di qualificazione dal Trofeo Settecolli a giugno.

Assenze di rilievo: Nicolò Martinenghi (spalla), Ludovico Blu Art Viberti (lombalgia) e Costanza Cocconcelli (frattura alla mano). Nei 100 rana, in assenza di Martinenghi, Simone Cerasuolo è il riferimento.

Riccione: laboratorio tecnico per il nuoto azzurro

Questi Campionati Assoluti sono un laboratorio tecnico per valutare la direzione del movimento azzurro. La farfalla cerca nuovi riferimenti, il dorso femminile è in difficoltà e si cercano nuovi profili.

Misti e rana femminile sono in fase di transizione; il ritorno di Benedetta Pilato ha valore tecnico e simbolico. Riccione sarà decisiva per i titoli e per capire quanti giovani, con D’Ambrosio ed altri emergenti, si giocheranno spazio internazionale.

Criteri di qualificazione e programma

Il regolamento prevede qualificazione automatica agli Europei di Parigi per i vincitori individuali. Accedono anche atleti che eguagliano o migliorano i tempi limite nelle finali A. Per le staffette 4×100 miste, qualificati i vincitori individuali; per quelle a stile libero, fino a quattro atleti con tempi limite sui 100 e 200 stile libero. Posti aggiuntivi su proposta Direzione Tecnica.

Prologo di fondo il 12 e 13 aprile: campionati di categoria 5000 e 3000 metri, con 256 atleti (nati 2008-2013) da 110 società. Il Trofeo Settecolli (Roma, 26-28 giugno) offrirà un’ulteriore finestra di qualificazione.