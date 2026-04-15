La prima serata del Play-In NBA ha regalato emozioni intense e colpi di scena inaspettati, con Charlotte e Portland protagoniste di due imprese decisive. Gli Hornets hanno eliminato i Miami Heat al termine di un finale al cardiopalma, mentre i Trail Blazers hanno espugnato Phoenix grazie a una prestazione monumentale di Deni Avdija.

Charlotte elimina Miami: un finale epico

Gli Charlotte Hornets hanno superato i Miami Heat con il punteggio di 127-126 dopo un tempo supplementare, mantenendo viva la loro corsa verso i playoff. La sfida è stata decisa negli ultimi istanti: un lay-up cruciale di LaMelo Ball a 4,7 secondi dalla fine dell’overtime ha siglato il vantaggio, seguito da una stoppata decisiva di Miles Bridges sul tentativo di Davion Mitchell al buzzer, che ha sancito la vittoria degli Hornets.

LaMelo Ball si è distinto con una prestazione da 30 punti e 10 rimbalzi, mentre Miles Bridges ha contribuito con 28 punti e 9 rimbalzi. Fondamentale è stata anche la tripla di Coby White, che a 10,8 secondi dalla fine dei tempi regolamentari ha pareggiato i conti, portando la partita all'extra-time. Per i Miami Heat, che hanno dovuto fare a meno di Bam Adebayo a causa di un infortunio alla caviglia, non sono bastati i 28 punti di Davion Mitchell e i 27 punti di Andrew Wiggins per evitare l'eliminazione dalla post-season.

Portland espugna Phoenix: Avdija trascina i Blazers

Sul fronte occidentale, i Portland Trail Blazers hanno conquistato una vittoria fondamentale per 114-110 in trasferta contro i Phoenix Suns, assicurandosi il settimo posto nella Western Conference.

Il protagonista assoluto della serata è stato Deni Avdija, autore di una clamorosa prestazione da 41 punti, 12 assist e 7 rimbalzi. È stato supportato efficacemente da Jrue Holiday, che ha messo a referto 21 punti.

Per i Phoenix Suns, nonostante i 35 punti di Jalen Green e i 22 punti di Devin Booker, la prestazione non è stata sufficiente per evitare la sconfitta. Con questo risultato, i Portland Trail Blazers affronteranno ora i San Antonio Spurs nel prossimo turno, mentre i Phoenix Suns dovranno vedersela con la vincente della sfida tra Los Angeles Clippers e Golden State Warriors.

Prospettive future nel Play-In NBA

Dopo queste emozionanti sfide, gli Charlotte Hornets attendono ora l'esito della partita tra Philadelphia e Orlando per contendersi l'ultimo posto disponibile nella Eastern Conference.

I Portland Trail Blazers, invece, hanno consolidato la loro posizione nei playoff e si preparano per l'imminente impegno contro i San Antonio Spurs, mirando a proseguire il loro percorso nella post-season.