Adriano Panatta, leggenda del tennis italiano e vincitore nel 1976 a Roma e al Roland Garros, ha espresso piena fiducia nelle potenzialità di Jannik Sinner sulla terra battuta. Secondo Panatta, il giovane talento è pronto per trionfare nei prestigiosi tornei di Roma e del Roland Garros. Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante la presentazione dell'iniziativa “Banca Generali – Un Campione per Amico”, tenutasi al Salone d’Onore del Coni.

Il giudizio di Panatta: Sinner e Alcaraz dominano il circuito

L'ex campione ha analizzato il panorama tennistico, affermando che “sono Sinner e Alcaraz a dominare il circuito”.

Ha poi aggiunto: “Lui è numero uno, poi magari domani lo diventa l’altro, ma bisogna vedere a fine anno”. Panatta ha sottolineato l'importanza della vittoria di Sinner a Montecarlo, un successo che ha infuso fiducia. Ha però evidenziato che Roma e il Roland Garros hanno un valore speciale. L'esperto ha osservato che Sinner ha recepito i meccanismi del gioco sulla terra battuta, dimostrando meno difficoltà e un potenziale per “fare ancora meglio”.

La fiducia di Montecarlo e la corsa ai Grandi Slam

Panatta ha messo in rilievo come il trionfo a Montecarlo sia arrivato dopo le fatiche e le doppie affermazioni a Indian Wells e Miami. Questa serie ha confermato che Sinner “ha sentito di star bene, ha deciso di non fermarsi”.

L'ex campione ha definito l'impresa “impressionante”, rimarcando la straordinaria sequenza di “quattro Masters 1000 vinti consecutivamente”. Con questi risultati, le attenzioni si spostano sui prossimi grandi eventi sulla terra battuta, e Panatta ribadisce: Sinner “può vincere anche a Roma e Parigi”.

Sinner: un talento versatile e le ambizioni sulla terra rossa

La visione ottimistica di Adriano Panatta non è isolata. Un'analisi più ampia conferma le capacità di Jannik Sinner, che ha dimostrato di poter eccellere anche sulla terra rossa, superficie che in passato gli aveva presentato maggiori sfide. Questa versatilità e una notevole solidità mentale sono state attestate da una serie di successi.

La vittoria a Montecarlo, in particolare, è considerata un punto di svolta fondamentale, aprendo la strada a concrete ambizioni per i tornei sulla terra battuta e consolidando la sua posizione tra i favoriti.