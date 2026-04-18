L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola si prepara ad accogliere il debutto assoluto di Genesis Magma Racing nel FIA World Endurance Championship (WEC). Il marchio di lusso di Hyundai scende in pista con la sua nuova Hypercar GMR‑001 nella 6 Ore di Imola.

Il progetto e la vettura GMR‑001

Il percorso di Genesis Magma Racing verso il WEC e la 24 Ore di Le Mans è iniziato lo scorso anno, con il debutto dell'auto a Le Castellet ad agosto. Il telaio è stato realizzato da ORECA, già partner di Acura, Alpine e Ford, mentre il motore è un V8 bi‑turbo da 3,2 litri derivato dalla soluzione 1.6 turbo utilizzata da Hyundai Motorsport nel WRC.

La squadra e i piloti di Genesis Magma Racing

Il team principal Cyril Abiteboul ha fortemente voluto questo impegno, supportato da IDEC Sport per la formazione dei piloti. Sei piloti saranno impegnati nel WEC, con Jamie Chadwick nel ruolo di pilota di riserva, affiancata da Laurents Horr e Valerio Rinicella nel programma LMP2 dell’European Le Mans Series. I titolari includono Matthys Jaubert, André Lotterer, Mathieu Jaminet, Paul‑Loup Chatin, Daniel Juncadella e Pipo Derani.

Preparazione intensiva e dichiarazioni

La fase di preparazione è stata meticolosa e intensa. Meno di 500 giorni sono trascorsi tra la presentazione ufficiale del team, avvenuta il 4 dicembre 2024, e l'appuntamento cruciale della 6 Ore di Imola, in programma dal 17 al 19 aprile.

Durante questo periodo, la GMR‑001 ha accumulato quasi 25.000 chilometri in test su diversi circuiti, un volume di lavoro fondamentale per affinare ogni dettaglio. Il motore, elemento cruciale, ha avuto la sua prima accensione nel febbraio 2025, segnando un'altra tappa significativa nello sviluppo. Anouck Abadie, team manager, ha sottolineato i vantaggi di un approccio innovativo: “Partire da zero ha i suoi vantaggi – abbiamo creato la struttura del team senza doverci attenere a schemi preesistenti.” Anche il pilota André Lotterer ha espresso le ambizioni del team: “Per la maggior parte di noi che siamo in questo sport da molto tempo, l’obiettivo finale è vincere… sarebbe fantastico concludere la nostra prima gara senza intoppi e accumulare la massima esperienza possibile.”

Struttura del team e obiettivi futuri

Genesis Magma Racing si presenta nel WEC come squadra costruttore autonoma, senza partnership esterne.

La sede operativa è a Le Castellet. Il team è stato costruito da zero, con settantacinque persone di sedici nazionalità diverse, e ha sfruttato una giornata di test a Imola a febbraio per prepararsi al meglio. L'obiettivo dichiarato è portare entrambe le GMR‑001 al traguardo con il minimo numero di problemi, consolidando le basi tecniche sviluppate durante i venticinquemila chilometri di test iniziati nell’agosto 2025.