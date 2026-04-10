Jannik Sinner ha conquistato l’accesso alla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, superando Felix Auger-Aliassime con un convincente 6-3, 6-4. L’azzurro ha gestito l’incontro sui campi in terra battuta con grande lucidità, mostrando una progressiva adattabilità alla superficie e senza particolari sbavature. Questa vittoria solida lo proietta tra i migliori quattro del prestigioso torneo monegasco.

Al termine della partita, Sinner ha condiviso le sue impressioni in conferenza stampa, evidenziando come questa prima settimana sulla terra battuta sia un vero e proprio "processo di adattamento".

Ha spiegato: "Tre partite, tre situazioni completamente diverse", sottolineando l'importanza di abituarsi a "scivolamenti, movimenti e anche al modo di giocare, che è diverso rispetto al cemento". Nonostante riconosca ancora margini di miglioramento, il numero due del mondo si è detto soddisfatto del percorso intrapreso: "Abbiamo ricevuto buoni feedback, abbastanza per lavorare dopo questo torneo. Ci sono cose che funzionano bene e altre che dobbiamo migliorare".

Adattamento e obiettivi stagionali

L’altoatesino ha espresso la sua contentezza per l'andamento di questo "primo torneo sulla terra rossa", guardando già al futuro: "Vediamo come andrà domani". Tra gli aspetti più positivi della sua prestazione, Sinner ha menzionato la smorzata, un colpo utilizzato con notevole efficacia che gli ha fruttato ben otto vincenti.

"Oggi è stata una buona statistica, magari fosse così ogni partita", ha commentato sorridendo. Ha poi approfondito l'importanza tattica di questo colpo: "È un colpo che può mettere fuori equilibrio l’avversario, lo avvicini e ti apre il campo. È una soluzione su cui stiamo lavorando, non è ancora naturale, ma rispetto all’anno scorso è già molto migliorata".

L’obiettivo del tennista e del suo team è chiaro e proiettato verso i grandi appuntamenti: "Vogliamo arrivare pronti a Roma e Parigi, questo è il motivo per cui siamo qui". La semifinale raggiunta a Montecarlo rappresenta dunque un passaggio chiave e significativo nella preparazione in vista dei tornei più importanti della stagione sulla terra battuta.

Focus sulla componente mentale

Durante la conferenza, Sinner ha anche affrontato il tema della componente mentale nelle scelte tattiche durante il match. "A volte è una sensazione, devi fidarti di quello che senti. Quando decido una cosa, non ho problemi anche se sbaglio", ha dichiarato, evidenziando la sua filosofia di gioco. Ha concluso sottolineando che "per fare queste scelte serve coraggio e lavoro in allenamento, ma credo che siamo in una buona situazione in questo momento". Ora, l'attenzione dell'azzurro è interamente rivolta al recupero fisico in vista della prossima semifinale, che si preannuncia in un’atmosfera carica di aspettative e passione.

La brillante performance a Montecarlo conferma la costante crescita di Sinner sulla terra battuta, consolidando la sua posizione in vista dei prossimi e decisivi appuntamenti del calendario internazionale.