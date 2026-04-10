Jasmine Paolini sarà protagonista nel secondo singolare della sfida tra Italia e Giappone, un incontro cruciale valido per la Billie Jean King Cup 2026. L'appuntamento è sulla terra rossa del complesso del Colle degli Dei a Velletri, dove la numero otto del mondo cercherà un successo significativo contro Himeno Sakatsume, la seconda giocatrice nipponica, attualmente al 133° posto del ranking WTA. La partita è attesa dopo il primo singolare tra Elisabetta Cocciaretto e Moyuka Uchijima, con inizio previsto non prima delle ore 12:00.

La leader della squadra azzurra, Jasmine Paolini, torna in campo dopo la sconfitta subita nei sedicesimi di finale del WTA 1000 di Miami, dove era stata rimontata da Jelena Ostapenko.

La sua stagione non è iniziata nel migliore dei modi, con un bilancio di otto vittorie e sette sconfitte, e il miglior risultato finora è stata la semifinale raggiunta al WTA di Merida. L'incontro con Sakatsume rappresenta un test fondamentale per inaugurare la stagione sulla terra battuta e per dare slancio alla formazione italiana nella più prestigiosa competizione a squadre del tennis femminile.

Il profilo delle tenniste

Himeno Sakatsume, classe 2001, si sta affermando come una delle giovani promesse del tennis giapponese. In questa stagione ha già dimostrato il suo valore superando le qualificazioni agli Australian Open, accedendo per la prima volta al tabellone principale di un torneo dello Slam.

La tennista giapponese si è distinta anche a Indian Wells, dove ha sconfitto Alycia Parks al primo turno prima di arrendersi ad Aryna Sabalenka. Tra Paolini e Sakatsume esiste un solo precedente: risale al 2022, quando l'azzurra si impose in due set (7-6, 6-4) sul cemento di Granby.

La sfida tra Italia e Giappone vede la formazione azzurra guidata dalla capitana Tathiana Garbin. Le convocate italiane sono Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucrezia Stefanini (chiamata in sostituzione di Tyra Grant), Sara Errani e Lucia Bronzetti. Il Giappone risponde con le seguenti atlete: Moyuka Uchijima, Himeno Sakatsume, Nao Hibino, Eri Hozumi e Shuko Aoyama.

L'Italia in Billie Jean King Cup: difendere il titolo

L'Italia arriva a questa sfida con un palmarès recente di grande prestigio, avendo raggiunto la finale nel 2023 e conquistato il titolo nelle edizioni 2024 e 2025 della Billie Jean King Cup. La squadra azzurra si presenta dunque a Velletri con il chiaro obiettivo di difendere il titolo e confermare la propria supremazia nella competizione. La decisione della capitana Garbin di inserire Lucrezia Stefanini al posto di Tyra Grant sottolinea la profondità e la qualità del gruppo italiano, che può contare su atlete di esperienza e giovani talenti in crescita.

Questo confronto con il Giappone rappresenta un banco di prova significativo per la formazione azzurra, determinata a proseguire il proprio percorso vincente nella manifestazione. L'incontro tra Jasmine Paolini e Himeno Sakatsume, in particolare, potrebbe rivelarsi decisivo per l'esito complessivo del tie e per il morale della squadra in vista dei successivi match.