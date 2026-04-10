Esordio amaro per Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Montecarlo, dove è stato eliminato al secondo turno dal monegasco Valentin Vacherot. La partita, intensa e combattuta, si è conclusa con il punteggio di 7-6, 7-5 dopo oltre due ore di gioco. Il tennista italiano, che affronta un periodo complicato a causa di un problema fisico riscontrato agli Australian Open, non è riuscito a difendere i 650 punti conquistati lo scorso anno, quando aveva raggiunto la finale sulla terra rossa del Principato.

La sconfitta contro Vacherot, avvenuta mercoledì 8 aprile, ha avuto immediate ripercussioni sulla classifica ATP di Musetti.

Il ventiquattrenne, presentatosi a Montecarlo come numero cinque del mondo, è ora virtualmente scivolato in nona posizione con 3.625 punti. Questo prematuro ko ha sancito il sorpasso da parte di Felix Auger-Aliassime (4.150 punti), Ben Shelton (3.900), Alex de Minaur (3.895) e Taylor Fritz (3.870).

La cronaca del match di Musetti

Musetti ha iniziato bene l'incontro, conquistando subito un break in apertura, ma Vacherot ha risposto prontamente con un controbreak nel game successivo. I maggiori rimpianti per l'azzurro si sono concentrati nel tiebreak del primo set: dopo essere salito sul 4-1, ha subito la rimonta dell'avversario, perdendo sette degli ultimi nove punti e cedendo il parziale dopo non aver sfruttato un set point.

Nel secondo set, Vacherot ha preso l'iniziativa, trovando un break. Nonostante un passaggio a vuoto che ha permesso a Musetti di recuperare il servizio, il monegasco ha chiuso l'incontro strappando nuovamente la battuta all'italiano, apparso visibilmente scarico nei momenti decisivi.

Scenari di classifica e prossimi appuntamenti

La battuta d'arresto pesa significativamente sulla classifica di Musetti. Sebbene conserverà la permanenza nella top-10 ATP almeno fino al prossimo aggiornamento, il rischio di un ulteriore scivolamento è concreto. Per mantenere la nona posizione, il tennista italiano dovrà tifare per una vittoria di Carlos Alcaraz contro Alexander Bublik. In caso contrario, Bublik lo supererebbe, relegandolo al decimo posto.

La stagione sulla terra rossa è ancora lunga e Musetti avrà l'opportunità di riscattarsi già dalla prossima settimana, quando sarà impegnato nel torneo di Barcellona.

Contemporaneamente, anche Flavio Cobolli ha concluso il suo percorso al torneo di Montecarlo, sconfitto dal belga Alexander Blockx in due set. Per entrambi i tennisti italiani, il cammino nel Principato si è dunque interrotto al secondo turno, aprendo la strada a nuove sfide nei prossimi appuntamenti del circuito.