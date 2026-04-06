La Superlega maschile di volley entra nel vivo con la semifinale playoff che vede sfidarsi Sir Susa Scai Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Il primo atto di questa avvincente serie, gara-1, è in programma lunedì 6 aprile alle ore 17.30 al Pala Barton Energy, con diretta televisiva su Rai Sport.

Perugia: solidità e percorso impeccabile

La Sir Susa Scai Perugia si presenta a questo cruciale appuntamento con una condizione fisica e mentale ottimale, testimoniata da risultati recenti di grande prestigio. Il team umbro ha infatti conquistato l'accesso alla Final Four di Champions League grazie a un convincente 3-0 contro il Guaguas Las Palmas.

Anche nei quarti di finale playoff, Perugia ha dimostrato la sua superiorità superando Monza con un netto 3-0. Sotto la guida di Angelo Lorenzetti, la squadra ha mostrato una gestione costante e autorevole del match, potendo contare su attaccanti di assoluto valore come Ben Tara, Plotnytskyi e Semeniuk. Al centro, Roberto Russo assicura solidità, mentre la regia di Simone Giannelli si conferma un elemento chiave per dettare ritmo e distribuire il gioco con maestria.

Piacenza: carattere, resilienza e ambizione europea

La Gas Sales Bluenergy Piacenza ha intrapreso un percorso differente, caratterizzato da partite combattute e dalla capacità di superare momenti di difficoltà con grande carattere.

La vittoria per 3-2 contro Modena ha evidenziato la resilienza degli emiliani, capaci di rimanere competitivi anche quando l'inerzia sembra sfavorevole. Il recente successo in Europa contro Lubiana ha inoltre spalancato le porte della finale di Coppa CEV, infondendo ulteriore fiducia nel gruppo. Tra le individualità più incisive spiccano Mandiraci, particolarmente efficace al servizio e in attacco, affiancato da Gutierrez, Simon e Bovolenta, riferimenti importanti in una squadra che, trovando equilibrio in ricezione, è in grado di esprimere un livello di gioco molto competitivo.

Fattori chiave: equilibrio e gestione delle energie

Mentre Perugia sembra vantare una maggiore struttura e continuità nel proprio gioco, Piacenza può fare affidamento su una combinazione di fisicità e qualità tecnica capace di mettere sotto pressione anche un avversario così organizzato.

La gestione delle energie si profila come un fattore centrale, considerando gli impegni ravvicinati tra i playoff scudetto e la competizione europea. Sarà fondamentale per entrambe le formazioni mantenere una costanza di rendimento nell'arco della gara, soprattutto contro squadre che difficilmente concedono spazi.

Il cammino verso la semifinale e i precedenti

Piacenza ha conquistato l'accesso a questa semifinale dopo aver superato Modena in una combattuta gara-5 dei quarti di finale, imponendosi per 3-1 in trasferta (25-18, 21-25, 25-20, 25-20). In quell'occasione, Efe Mandiraci si è distinto con una prestazione di spicco (22 punti e 9 ace), supportato efficacemente da Gutierrez (17 punti) e Simon (10).

Ora gli emiliani si trovano di fronte Perugia, che ha chiuso la regular season al primo posto e vanta un netto vantaggio nei precedenti diretti: ben 17 vittorie su 19 confronti totali tra regular season e coppe.

La posta in gioco: finale e record storici

Il tabellone delle semifinali prevede una serie al meglio delle cinque partite, con l'obiettivo primario per entrambe le contendenti di raggiungere la finale scudetto. Per Piacenza, questa rappresenta la terza presenza in semifinale nella sua storia recente e la sesta complessiva nei playoff scudetto. Perugia, invece, esibisce numeri ben più significativi, con tredici partecipazioni a questa fase e il primo posto in regular season che le ha già garantito la qualificazione alla prossima Champions League. La posta in gioco è altissima, promettendo uno spettacolo di grande volley.