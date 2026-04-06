La Parigi-Roubaix 2026, la celebre Classica Monumento nota come “L’Inferno del Nord”, si appresta a infiammare gli appassionati di ciclismo con la sua 123esima edizione. L'appuntamento è fissato per domenica 12 aprile, quando i corridori affronteranno il tradizionale e durissimo percorso di 258,3 chilometri, da Compiègne al velodromo di Roubaix, caratterizzato dai suoi iconici e lunghi tratti in pavé.

Questa gara, la terza Classica Monumento della stagione, segue il Giro delle Fiandre e promette uno spettacolo indimenticabile. Tutti i riflettori sono puntati sulla sfida tra due giganti del ciclismo: Mathieu Van der Poel, vincitore delle ultime tre edizioni della Parigi-Roubaix, e Tadej Pogacar.

Quest'ultimo, dopo aver dominato le prime due Monumento dell'anno, è a caccia del suo primo successo nella Classica francese, preannunciando una sfida di altissimo livello. Attenzione anche a possibili terzi incomodi come Wout Van Aert e Remco Evenepoel, pronti a contendersi la vittoria.

Programma e orari della Parigi-Roubaix 2026

La partenza della corsa è prevista per le ore 11.00 da Compiègne. L'arrivo nel velodromo di Roubaix è stimato intorno alle ore 16.30, al termine dei 258,3 chilometri di gara. Il percorso, fedele alla sua storia, include i celebri settori in pavé che rendono questa competizione una delle più dure e affascinanti del calendario internazionale. La Parigi-Roubaix è universalmente riconosciuta come una delle prove più impegnative per i ciclisti professionisti, a causa della sua lunghezza e della difficoltà tecnica dei tratti in pavé, spesso resi ancora più insidiosi dalle imprevedibili condizioni meteorologiche primaverili.

Dove seguire la Parigi-Roubaix 2026 in tv e streaming

Gli appassionati potranno seguire la Parigi-Roubaix 2026 in diretta tv in chiaro su Rai 2, con inizio della trasmissione dalle ore 14.45. La corsa sarà disponibile anche in streaming gratuito su Rai Play. Per gli abbonati, la copertura sarà garantita sulle piattaforme Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la gara tramite una diretta live testuale, per non perdere alcun aggiornamento.

La copertura televisiva della Parigi-Roubaix si distingue per la sua accessibilità gratuita tramite la Rai, un aspetto che la differenzia da altre Classiche di aprile come il Giro delle Fiandre e l'Amstel Gold Race, trasmesse esclusivamente su piattaforme a pagamento.

Questa scelta editoriale assicura una maggiore visibilità all'evento, consentendo a un pubblico più ampio di vivere le intense emozioni della corsa francese. Insieme alla Liegi-Bastogne-Liegi, la Parigi-Roubaix si conferma tra gli appuntamenti fondamentali della primavera ciclistica, mantenendo viva la tradizione delle grandi Classiche accessibili a tutti.