La Gas Sales Bluenergy Piacenza si prepara a una serata cruciale al PalaBancaSport, dove affronterà Perugia in gara 2 della semifinale di Superlega. L'obiettivo è chiaro: riequilibrare la serie, attualmente in svantaggio per 1-0 dopo la sconfitta subita nel primo incontro. L'appuntamento è fissato per le ore 20:30, con la partita trasmessa in diretta su Rai Sport, DAZN e VBTV, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire ogni momento di questa sfida ad alta tensione.

La serie: Perugia in vantaggio e l'incognita Mandiraci

La formazione umbra di Perugia ha dimostrato la propria forza in gara 1, imponendosi con un netto 3-1.

La vittoria è stata frutto di una superiore efficacia in attacco e, in parte, dell'assenza di Efe Mandiraci tra le fila piacentine. Il giovane talento turco, pilastro della squadra, è stato costretto ai box da un problema alla spalla, una condizione che ne mette in dubbio la presenza anche per l'incontro odierno. La sua assenza pesa notevolmente, considerando che Mandiraci è stato insignito del titolo di MVP dei quarti di finale, grazie a prestazioni eccezionali che lo hanno visto realizzare ben 102 punti, di cui 82 attacchi vincenti, 5 muri e 17 ace, numeri che testimoniano il suo impatto determinante sul campo.

Le parole di Bovolenta: fiducia e aggiustamenti

Alla vigilia di questa sfida fondamentale, l'opposto di Piacenza, Alessandro Bovolenta, ha espresso le ambizioni e la determinazione della squadra.

«Giocare con Perugia non è certo facile soprattutto a casa loro», ha ammonito Bovolenta, sottolineando la difficoltà dell'avversario. Ha poi aggiunto: «Domenica siamo stati bravi a reagire nel terzo set, dopo aver lasciato per strada qualche occasione di troppo nei primi due parziali. In gara 2 speriamo di ridurre il numero di errori e giocare senza pesi inutili sulle spalle. Possiamo e dobbiamo fare di più di quanto fatto in gara 1, abbiamo aggiustato in questi giorni qualche aspetto. Dovremo fare meglio in battuta e sono certo il nostro pubblico ci darà la spinta per cercare di pareggiare i conti». Le sue parole riflettono una chiara consapevolezza delle aree di miglioramento e una ferma fiducia nel potenziale della squadra, supportata dall'attesa spinta del pubblico di casa.

Il peso di Mandiraci e il cammino in semifinale

Il contributo di Efe Mandiraci, classe 2002, è stato cruciale per il percorso di Piacenza fino alla semifinale. Il riconoscimento come miglior giocatore dei quarti di finale non è casuale, ma il risultato di una stagione finora straordinaria, culminata con 102 punti totali e ben 70 ace. La sua capacità di incidere in ogni fase del gioco lo rende un elemento insostituibile, e l'incertezza sulla sua partecipazione a gara 2 rappresenta un'ulteriore sfida per la Gas Sales Bluenergy. La semifinale, che si disputa al meglio delle cinque partite, vede Piacenza obbligata a conquistare la vittoria in questo secondo appuntamento per evitare di trovarsi in una situazione di svantaggio ancora più marcata.

L'incontro, in programma giovedì 9 aprile 2026 alle ore 20:30 al PalaBancaSport, con diretta su Rai Sport, DAZN e VBTV, è un crocevia fondamentale per le ambizioni di Piacenza in questa entusiasmante Superlega.