Il cavaliere italiano Piergiorgio Bucci ha firmato un’impresa memorabile, conquistando la vittoria nella seconda tappa del Global Champions Tour 2026, svoltasi nell’affascinante cornice di Città del Messico. Un trionfo che ha acceso i riflettori sulla scuola italiana nel panorama internazionale del salto ostacoli, al termine di una gara ricca di suspense e di altissimo livello agonistico.

Bucci, in sella al suo fido Pallieter vd N.Ranch, ha dimostrato una maestria eccezionale fin dalle prime battute. Ha saputo garantirsi l'accesso al decisivo jump off con un percorso netto, completato nell'ottimo tempo di 78.84 secondi.

Nella manche finale, seppur accorciata rispetto al tracciato iniziale, l'azzurro ha sfoderato una prestazione a dir poco impeccabile, tagliando il traguardo in 43.68 secondi e, ancora una volta, senza alcuna penalità. Questa performance stellare gli ha permesso di issarsi sul gradino più alto del podio.

La competizione è stata serratissima, con avversari di calibro internazionale. Al secondo posto si è classificata la tedesca Katrin Eckermann, che con Iron Dames Dialou Blue PS ha fermato il cronometro a 45.04 secondi, anch'essa senza errori. Il terzo gradino del podio è stato occupato dal fortissimo francese Simon Delestre, che in sella a Golden Boy DK ha concluso la sua prova in 45.95 secondi, mantenendo anch'egli un percorso netto.

Questi risultati testimoniano l'elevatissimo standard tecnico e la tensione che ha caratterizzato l'intera gara.

Città del Messico, feudo azzurro nel salto ostacoli

Il successo di Piergiorgio Bucci non è un episodio isolato, ma si inserisce in una tradizione recente che vede Città del Messico particolarmente propizia per i colori italiani. Appena dodici mesi prima, il 30 marzo 2025, era stato infatti Emanuele Camilli a trionfare nella stessa tappa con il suo Chacco’s Girlstar, consolidando la reputazione del campo gara nordamericano come "feudo" per i cavalieri azzurri. Tra gli altri partecipanti italiani, Clara Pezzoli, in sella a Fantasia de Beaufour, ha concluso la sua esperienza messicana al trentatreesimo posto.

Grazie a questa prestigiosa affermazione, Bucci – che già si era distinto con un terzo posto a Miami Beach all'inizio del mese – ha ottenuto di diritto la qualificazione per i Playoff del Global Champions Tour. Questa competizione individuale, punto culminante del circuito, si svolgerà a Riyad, in Arabia Saudita, dal 18 al 21 novembre prossimi. Il Global Champions Tour comprende anche la Global Champions League, una sezione dedicata alle gare a squadre, che aggiunge un'ulteriore dimensione di sfida al prestigioso evento equestre.

La classifica generale e i prossimi impegni

Con i punti conquistati a Città del Messico, la classifica generale del Global Champions Tour 2026 si fa ancora più avvincente.

Attualmente, la tedesca Katrin Eckermann guida la graduatoria con 77 punti, seguita a stretto giro da Piergiorgio Bucci, che si posiziona al secondo posto con 75 punti. Al terzo posto troviamo il britannico Jack Whitaker, con 64 punti, il quale ha chiuso la tappa messicana in decima posizione. L'emozione del salto ostacoli internazionale tornerà protagonista tra due settimane: il prossimo attesissimo appuntamento è fissato a Shangai, in Cina, e si svolgerà dal 1° al 3 maggio 2026, promettendo nuove sfide e spettacolo per gli appassionati di equitazione di tutto il mondo.