Remco Evenepoel ha conquistato la sessantesima edizione della Amstel Gold Race, una delle classiche più prestigiose del calendario ciclistico internazionale. Il campione belga ha trionfato a Valkenburg, imponendosi in una volata a due contro il danese Mattias Skjelmose. Il podio è stato completato dal francese Benoît Cosnefroy, in una gara caratterizzata da un percorso estremamente impegnativo, con trentatré muri e tre passaggi sul celebre Cauberg.

La Amstel Gold Race è da sempre legata a una particolare tradizione: i ciclisti che salgono sul podio sono soliti bere un bicchiere di birra in omaggio allo sponsor principale, il noto marchio olandese Amstel.

Tuttavia, quest'anno la consuetudine non è stata pienamente rispettata dal vincitore. Evenepoel, pur prendendo il bicchiere e brindando simbolicamente agli altri due atleti, ha poi riposto il calice sul vassoio senza consumare la bevanda. La sua scelta è dettata da motivi religiosi: il campione della Red Bull-BORA-hansgrohe è musulmano e, come tale, non assume bevande alcoliche.

Una vittoria autorevole e il rispetto delle convinzioni personali

La corsa ha visto Evenepoel e Skjelmose, già protagonisti nella precedente edizione, distanziare gli avversari dopo una selezione decisa. Lo strappo del Cauberg non ha modificato l'esito della fuga, e la volata finale ha premiato la potenza del belga, che ha così raggiunto il suo settantaquattresimo successo in carriera.

Tra gli inseguitori, l'italiano Marco Frigo ha concluso la prova al decimo posto.

Il gesto di Evenepoel sul podio ha suscitato interesse, evidenziando come il rispetto delle tradizioni sportive possa armonizzarsi con le convinzioni personali degli atleti. Il brindisi simbolico, pur senza il consumo della birra, ha rappresentato comunque un segno di deferenza verso la manifestazione e i suoi protagonisti, dimostrando una sensibilità che va oltre la mera competizione.

La Amstel Gold Race nel cuore delle Classiche delle Ardenne

La Amstel Gold Race si inserisce nel prestigioso trittico delle Ardenne, posizionandosi tra la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi. Questa gara è una delle prove più attese dagli specialisti delle corse di un giorno.

L’edizione di quest’anno, nonostante l’assenza di grandi nomi come Pogacar, Van der Poel e Van Aert, ha comunque offerto spettacolo e momenti emozionanti. Il calendario ciclistico proseguirà con la Freccia Vallone e si concluderà con la Liegi-Bastogne-Liegi, appuntamenti che vedranno nuovamente in azione molti degli atleti che si sono distinti a Valkenburg.