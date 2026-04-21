Giorgio Piola ha fornito un'analisi incisiva riguardo alla situazione dell'Aston Martin nel Mondiale di Formula Uno. La sua valutazione evidenzia come il genio progettuale di Adrian Newey sia innegabilmente manifesto nella monoposto, ma al contempo sottolinea la presenza di criticità strutturali significative che non possono essere trascurate.

L'analisi di Giorgio Piola sull'Aston Martin AMR26

La monoposto AMR26 viene descritta come “pazzesca, estrema al massimo”. È chiaro che Adrian Newey ha inteso dimostrare appieno il suo talento e la sua visione ingegneristica.

Tuttavia, le criticità del progetto sono palesi. Il motore Honda, in particolare, non ha risposto alle aspettative, e la configurazione meccanica è stata realizzata con un packaging così compatto e “stretto” da precludere qualsiasi possibilità di miglioramento del raffreddamento, anche qualora si rendesse necessario.

Le implicazioni tecniche e la pausa del Mondiale

L'analisi di Piola giunge in un momento cruciale, dopo le prime tre gare del Mondiale di Formula Uno, con il Circus attualmente in pausa e l'attenzione già rivolta al prossimo Gran Premio di Miami. Questa valutazione mette in luce come l'estremizzazione del progetto AMR26, sebbene indubbiamente affascinante dal punto di vista ingegneristico, rischi concretamente di compromettere la affidabilità complessiva della vettura e la sua fondamentale capacità di sviluppo nel corso della stagione.

Dettagli sui problemi strutturali e di affidabilità

La AMR26 presenta problemi strutturali e di affidabilità, in particolare quelli strettamente connessi alla power unit Honda. Le vibrazioni generate dalla PU sono di tale entità da rendere difficile per i piloti completare una gara senza incorrere in rischi fisici significativi. Questa criticità è stata esplicitamente confermata da Adrian Newey stesso, prima del Gran Premio d'Australia, evidenziando la serietà della situazione.

Il packaging estremo, fortemente voluto da Newey, è sotto attenta osservazione. I problemi non si limitano esclusivamente alla power unit, ma riguardano l'intero concept della vettura. Ciò implica la necessità di un riallineamento complessivo del progetto, piuttosto che semplici interventi puntuali, per risolvere le problematiche riscontrate.