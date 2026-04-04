Il recente Gran Premio del Giappone, terza tappa del Mondiale 2026 di Formula 1 disputata sul circuito di Suzuka, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in pista e sulle sfide tecniche che attendono i team nelle prossime gare. Giorgio Piola, rinomato analista tecnico, ha fornito un'analisi dettagliata delle problematiche emerse sul tracciato nipponico, evidenziando come la pausa forzata del campionato, causata dal conflitto in Medio Oriente, rappresenti un'opportunità cruciale per affrontare le criticità riscontrate.

Piola ha espresso sollievo per la sospensione temporanea delle gare, affermando che la situazione attuale, seppur drammatica, è “tornata utile” per la Formula 1.

Ha confessato di essere stato “terrorizzato per la gara di Jeddah”, sottolineando la mancanza di tempo per studiare soluzioni adeguate. Questo mese di pausa sarà, a suo dire, “utilizzato tantissimo” per risolvere un problema “complicato” che richiederà un notevole sforzo intellettuale. L’esperto ha posto particolare attenzione alla questione delle batterie, evidenziando le difficoltà tecniche legate all’aumento delle dimensioni e alla gestione della sicurezza: “Aumentare le dimensioni della batteria non so come potrà essere possibile. Bisogna porre rimedio. Quanto successo a Suzuka ha fatto scattare l’allarme”.

Innovazioni tecniche di Mercedes, Ferrari e McLaren

Nel corso dell’approfondimento, Piola ha illustrato alcune innovazioni osservate sulle monoposto.

In particolare, ha analizzato la Mercedes guidata da Antonelli, soffermandosi sulla sospensione anteriore e sulla placca d’attacco del triangolo superiore. “Ho fatto il profilo della macchina di Antonelli [...] e confrontandolo con quello della McLaren ho notato qualcosa di interessante”, ha dichiarato Piola, evidenziando una soluzione che la Mercedes aveva introdotto due anni fa sulla W15 durante i test in Bahrein. Questa configurazione, caratterizzata da un’asola grande per l’attacco sbloccato, permette di modificare la gestione dell’antidive, rendendo il progetto “interessante e bello da vedere”.

Per quanto riguarda la McLaren, Piola l'ha definita un “progetto nuovo” e una monoposto “che tutti dovranno temere”.

Ha sottolineato che a Suzuka è arrivata “vergine di qualsiasi modifica”, ma che a Miami è previsto un pacchetto di evoluzione che proseguirà anche in Canada. Anche la Ferrari ha presentato soluzioni “interessanti e innovative”. Piola ha menzionato l’introduzione di alette modificate con un’inclinazione verso il basso e un “grande studio aerodinamico”, inclusi dettagli come un piccolo lap nella zona anteriore dell’halo. Queste soluzioni mirano a ottimizzare il flusso e migliorare l’efficienza delle prese d’aria. L’analista prevede che la Rossa sarà “più competitiva” a Miami, dove sono attese ulteriori novità.

Sicurezza e future normative

La questione della sicurezza rimane centrale. Piola ha ricordato l’attenzione costante della FIA a questo aspetto, citando i progressi compiuti dal 1994 in poi.

“Per la prima volta questo provvedimento è stato preso senza una tragedia prima”, ha sottolineato, riferendosi al lavoro sulla sicurezza scaturito dalla morte di Senna. L’esperto ha espresso la speranza che a Miami si arrivi “con qualcosa di decisivo”, riconoscendo la complessità della soluzione.

Le analisi tecniche hanno evidenziato come la gestione dell’energia e la sicurezza dei piloti siano temi prioritari, specialmente su circuiti impegnativi come Suzuka. La FIA sta valutando modifiche ai regolamenti tecnici e sportivi per garantire standard di sicurezza elevati senza compromettere la competitività. Tra le ipotesi, figurano interventi sulla gestione dell’energia recuperata e utilizzata, oltre a possibili evoluzioni delle procedure operative in pista.

La riduzione dell’energia recuperabile da 9 a 8 MJ per giro, decisa prima delle qualifiche, ha mitigato solo parzialmente le difficoltà, mantenendo la necessità di risparmio energetico in tratti come la Spoon Curve e la 130R. Il tema centrale resta il disallineamento tra energia recuperata e utilizzata, un potenziale problema anche in altri circuiti esigenti. L’appuntamento di Miami sarà un banco di prova importante per verificare l’efficacia delle soluzioni adottate dai team e dalla Federazione.