Sky ha annunciato una novità significativa per gli appassionati di tennis: la finale del Masters 1000 di Montecarlo, in programma domenica 12 aprile alle ore 15:00, sarà trasmessa in diretta e in chiaro su TV8. Questa importante opportunità di visione gratuita si estende anche allo streaming non a pagamento su tv8.it. Non solo la finale: già nella giornata precedente, sabato 11 aprile, una delle due semifinali del prestigioso torneo monegasco sarà disponibile su TV8, seppur in differita di un’ora.

Il contesto normativo e la rilevanza sociale degli eventi sportivi

Questa iniziativa di Sky si inserisce in un quadro normativo in continua evoluzione. Il decreto dell’8 ottobre 2025, entrato in vigore il 20 novembre, ha infatti aggiornato l’elenco degli eventi sportivi considerati di “particolare rilevanza sociale”. Tra questi figurano ora le semifinali e le finali dei tornei più prestigiosi del circuito tennistico, quali gli Slam, i Masters 1000, le ATP e WTA Finals, gli Internazionali d’Italia e la Coppa Davis, con un’attenzione particolare alla presenza di atleti italiani.

È fondamentale sottolineare che l’obbligo di trasmissione in chiaro imposto dal decreto scatterà solo al termine degli attuali contratti televisivi.

Per i Masters 1000, ad esempio, i diritti esclusivi sono detenuti da Sky fino al 2028. La scelta di Sky di rendere disponibile la finale di Montecarlo in chiaro, quindi, rappresenta una decisione autonoma e anticipatoria rispetto agli obblighi futuri, dimostrando una volontà di ampliare l'accesso al grande tennis.

La strategia di Sky e il crescente interesse per il tennis

Si tratta della prima volta che la finale di un Masters 1000 viene offerta in diretta gratuita su TV8. Sky, pur mantenendo i diritti esclusivi del circuito fino al 2028, ha optato per questa apertura strategica. L'obiettivo è chiaro: avvicinare un pubblico più vasto al mondo del grande tennis, capitalizzando sul crescente entusiasmo e interesse per il movimento azzurro.

Questa mossa editoriale è stata confermata e si allinea allo spirito del decreto ministeriale, pur essendo frutto di una scelta indipendente dell'emittente.

Dettagli della programmazione: dove seguire il Masters 1000 di Montecarlo

La finale del Masters 1000 di Montecarlo è in programma domenica 12 aprile alle ore 15:00. Sarà visibile in diretta tv su TV8 e in streaming gratuito su tv8.it. Per gli abbonati, la copertura completa dell'evento sarà naturalmente disponibile sui canali Sky dedicati.

Già nella giornata di sabato 11 aprile, gli appassionati avranno un'ulteriore opportunità di seguire il torneo: una delle due semifinali verrà trasmessa su TV8 in differita di un’ora, offrendo un assaggio del grande tennis che culminerà nella finale del Principato.