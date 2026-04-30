Tadej Pogacar si conferma il protagonista assoluto al Giro di Romandia, conquistando con autorità anche la seconda tappa. Lo sloveno, già vincitore della frazione inaugurale, ha tagliato per primo il traguardo a Vucherens, al termine di una tappa di 173,1 chilometri partita da Rue, consolidando ulteriormente la sua maglia gialla di leader della classifica generale.

La frazione odierna, caratterizzata da un percorso impegnativo che ha presentato oltre 3.000 metri di dislivello e diversi passaggi attorno a Chapelle, ha visto la sua risoluzione negli ultimi chilometri.

Pogacar, pur isolato dai suoi compagni di squadra, ha dimostrato una freddezza e una capacità tattica esemplari, gestendo con maestria le numerose offensive degli avversari. Sull’ultima salita verso Vulliers, un tratto di 3,1 chilometri con una pendenza media del 5,4%, il campione ha risposto personalmente agli attacchi lanciati da formazioni come Movistar e Red Bull‑Bora‑Hansgrohe, mantenendo saldamente il controllo della corsa fino alle battute finali.

Lo sprint decisivo di Pogacar

Nel tratto conclusivo, il campione nazionale francese Dorian Godon ha tentato di anticipare gli avversari, lanciandosi in testa con decisione. Tuttavia, Pogacar, rimasto strategicamente nella sua scia, ha trovato lo spunto vincente.

Con una progressione esplosiva, ha superato sia Godon che il neozelandese Finn Fisher‑Black proprio sulla linea d’arrivo, assicurandosi un’altra prestigiosa vittoria. Questo successo non solo rafforza la sua posizione, ma gli ha permesso di guadagnare ulteriori dieci secondi di abbuono, estendendo il suo vantaggio nella corsa svizzera.

La prestazione di Pogacar al Giro di Romandia è un’ulteriore conferma della sua straordinaria condizione in questa stagione 2026. Con sei vittorie su otto giorni di gara disputati finora, il suo dominio si fa sempre più evidente. La sua versatilità, che gli permette di imporsi sia nelle tappe più dure che negli arrivi in volata di gruppo, lo rende un avversario temibile e difficile da contrastare per i suoi rivali.

La tattica vincente del campione

La seconda tappa ha visto un intenso lavoro da parte delle squadre avversarie, in particolare della Ineos Grenadiers di Godon, che ha controllato la fuga di giornata per gran parte della frazione. Quando Red Bull‑Bora‑Hansgrohe ha aumentato il ritmo sull’ultima ascesa, Godon ha mostrato segni di fatica. In questo contesto, la capacità di Pogacar di leggere la corsa, di neutralizzare ogni tentativo di attacco pur senza il supporto diretto dei suoi compagni, e di scegliere il momento perfetto per lanciare lo sprint finale, si è rivelata decisiva. Questa strategia impeccabile gli ha permesso di ottenere un altro successo di prestigio.

Con questa ennesima dimostrazione di forza, Pogacar non solo consolida la sua maglia gialla, ma invia un chiaro segnale a tutti gli avversari in vista delle prossime tappe. La sua leadership appare sempre più solida e il suo stato di forma lo posiziona come il favorito indiscusso per la vittoria finale del Giro di Romandia.