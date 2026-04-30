Il Cagliari si trova in un momento di apprensione a causa delle condizioni fisiche di Paul Mendy, l'attaccante che ha siglato la doppietta decisiva contro l'Atalanta. Il giocatore rischia seriamente di saltare la fondamentale trasferta contro il Bologna a causa di un affaticamento alla coscia sinistra. Nonostante l'incertezza, il tecnico Fabio Pisacane mantiene un cauto ottimismo, sperando in un recupero dell'attaccante nei prossimi giorni, cruciali per la valutazione finale.

Le condizioni di Mendy e l'emergenza in attacco

Paul Mendy, protagonista indiscusso con i suoi due gol nella recente vittoria sul campo dell'Atalanta, ha proseguito anche oggi un programma di lavoro personalizzato.

Questa precauzione si è resa necessaria a seguito degli strascichi dell'infortunio che lo aveva costretto a lasciare il campo all'intervallo della partita precedente. Il tecnico Pisacane, pur consapevole della delicatezza della situazione, non ha perso le speranze, sottolineando che ci sono ancora tre giorni a disposizione per monitorare e valutare il suo effettivo recupero in vista della prossima gara.

L'infermeria del Cagliari presenta un quadro complesso che aggrava la situazione offensiva. Oltre a Mendy, sono in preallarme anche altri elementi chiave come Belotti, Kilicsoy e Trepy. La lista degli indisponibili si allunga con l'assenza di Pavoletti, che è stato operato proprio ieri, e di Borrelli, il quale dovrà scontare tre turni di squalifica e non sarà disponibile prima dell'ultima partita di campionato contro il Milan.

A centrocampo, la situazione di Mazzitelli è anch'essa da monitorare: il giocatore sta continuando un lavoro personalizzato e potrebbe non essere della partita. In questo scenario, Pisacane potrebbe optare per la conferma della mediana che ha ben figurato contro l'Atalanta. Per quanto riguarda il reparto difensivo, è probabile che venga riconfermato il quartetto titolare composto da Zè Pedro, Mina, Rodriguez e Obert.

Strategie tattiche e prospettive per la trasferta

La situazione dell'attacco del Cagliari è indubbiamente critica. Con Mendy e Borrelli, entrambi marcatori nella vittoria contro l'Atalanta, in forte dubbio o indisponibili, e l'assenza di Pavoletti, le opzioni offensive a disposizione di Pisacane si riducono drasticamente.

A ciò si aggiunge che Kilicsoy non ha ancora raggiunto la piena condizione fisica, mentre Belotti sta gradualmente recuperando dopo un lungo stop di sei mesi dovuto alla rottura del legamento crociato. Il tecnico Pisacane si trova quindi di fronte a un vero e proprio rebus tattico e dovrà necessariamente individuare soluzioni alternative e strategie innovative per affrontare la difficile partita di domenica che si terrà al Dall'Ara contro il Bologna.

La recente e significativa vittoria sull'Atalanta ha permesso al Cagliari di guadagnare un prezioso margine di sicurezza, portandosi a +8 sulla zona retrocessione. Tuttavia, la rosa offensiva, fortemente ridotta a causa degli infortuni e delle squalifiche, rappresenta una sfida non indifferente.

Se sia Mendy che Borrelli non dovessero recuperare in tempo, le uniche vere opzioni offensive rimarrebbero Kilicsoy e Belotti, con quest'ultimo che non è ancora in grado di sostenere l'intera durata di una partita. Questa emergenza richiede una gestione attenta e decisioni tattiche ponderate da parte di Pisacane prima della cruciale trasferta di Bologna.