Simona Quadarella si conferma ancora una volta protagonista indiscussa nei 1500 stile libero femminili, conquistando con autorità il titolo italiano e assicurandosi il prestigioso pass per i prossimi Europei. L'atleta romana, già salita sul gradino più alto del podio negli 800 stile libero nella giornata inaugurale delle competizioni, ha gestito la sua prova con una regolarità esemplare, mantenendo una frequenza di bracciate costante e un ritmo sostenuto, attestandosi intorno ai 32 secondi ogni 50 metri. Il suo crono finale di 15:55.89 ha dimostrato una superiorità netta sulla distanza, consolidando la sua posizione di riferimento nel mezzofondo.

Un'altra eccellente prestazione è stata quella di Ginevra Taddeucci, che ha brillato conquistando il secondo pass disponibile per la rassegna continentale. Con un tempo di 16:08.35, Taddeucci non solo ha garantito la sua presenza agli Europei, ma ha anche stabilito il suo nuovo primato personale, migliorando di ben tre decimi il precedente record ottenuto in occasione del Settecolli 2024. Questa performance sottolinea la sua costante crescita e la sua affermazione nella specialità del mezzofondo, proiettandola tra le atlete di punta del panorama nazionale.

Il podio e la prova di Emma Vittoria Giannelli

A completare il podio è stata la giovane e promettente Emma Vittoria Giannelli, che ha tagliato il traguardo in 16:18.99.

La sua gara ha visto un inizio energico, con la nuotatrice classe 2007 che ha cercato di mantenere il passo delle atlete di testa, in particolare della campionessa italiana Simona Quadarella. Tuttavia, a partire dai 600 metri, la strategia di inseguimento ha iniziato a mostrare i segni della fatica. Il distacco da Taddeucci è progressivamente aumentato, passando da tre secondi ai 900 metri a otto secondi alla virata dei 1200. Nonostante ciò, la sua prestazione è stata solida e ha confermato il suo talento emergente. Il miglior tempo personale di Giannelli rimane il 16:13.11, realizzato agli Europei Juniores della scorsa estate, dove aveva ottenuto una preziosa medaglia d’argento, dimostrando il suo potenziale futuro.

Gli Assoluti di Riccione e il futuro del nuoto italiano

Le qualificazioni nei 1500 stile libero si inseriscono nel contesto degli Assoluti Frecciarossa, un evento di spicco che si sta svolgendo presso lo Stadio del Nuoto di Riccione. La manifestazione sta confermando l'elevata qualità tecnica del movimento natatorio italiano, con gare di altissimo livello che esaltano il talento degli atleti e l'efficienza dell'impianto. Simona Quadarella, dopo la sua vittoria anche negli 800 stile libero, ha commentato la sua performance mattutina: “Non amo nuotare al mattino, ma il crono è in linea con quanto fatto in Europa. Ora andrò in Australia per nuove esperienze”. Questa dichiarazione evidenzia la sua ambizione e la ricerca di nuovi stimoli per migliorare ulteriormente.

La presenza di un numero significativo di atlete competitive, come dimostrato anche dalla prova di Taddeucci e Giannelli, insieme alla costante emersione di giovani talenti, è un chiaro indicatore della solidità del settore femminile del nuoto italiano e della capacità della federazione di valorizzare il proprio vivaio, proiettando il movimento verso successi futuri a livello internazionale e consolidando la sua posizione nel panorama sportivo.