Un duello che trascende il campo da tennis vede protagonisti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: entrambi sono stati nominati per il prestigioso premio di “Sportivo dell’anno” ai Laureus Awards per la stagione 2025. La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 20 aprile a Madrid.

Il tennista altoatesino, protagonista di una stagione memorabile, ha conquistato l'Australian Open, Wimbledon e le ATP Finals. Lo spagnolo ha trionfato al Roland Garros e agli US Open, chiudendo l'anno da numero uno del mondo. Tra gli altri candidati figurano il motociclista Marc Márquez, il campione del mondo e primatista di salto con l’asta Armand Duplantis, il ciclista Tadej Pogačar e il calciatore Ousmane Dembélé.

Il contesto del duello

Il confronto tra Sinner e Alcaraz non è solo sportivo ma anche simbolico: rappresenta la sfida tra due generazioni e due stili di gioco che hanno dominato il circuito tennistico nel 2025. Il Laureus Award, spesso definito gli “Oscar dello Sport”, è uno dei riconoscimenti più prestigiosi e ambiti a livello mondiale.

Le nomination confermate

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono stati nominati per il Laureus World Sportsman of the Year Award 2026. Insieme a loro, Joao Fonseca è candidato per il premio “Breakthrough of the Year”. La cerimonia si terrà al Palazzo di Cibeles a Madrid il 20 aprile.

Alcaraz, già vincitore del premio “Breakthrough of the Year” nel 2023, ha vissuto una stagione 2025 straordinaria con otto titoli, tra cui il Roland Garros e gli US Open.

Per Sinner, alla sua prima nomination ai Laureus Awards, l'anno è stato segnato dalle vittorie all'Australian Open, Wimbledon, alle ATP Finals e al Paris Masters, chiudendo l'anno da numero uno del ranking ATP per un periodo significativo.