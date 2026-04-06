Il tennista italiano Raul Brancaccio, ventotto anni e originario di Torre del Greco, ha conquistato il suo terzo titolo Challenger in carriera, trionfando nell’Open Menorca ATP Challenger. Una vittoria significativa che segna una vera e propria riscossa per l'atleta, culminata con il successo in finale sullo spagnolo Alex Martínez, battuto con un netto 6-1, 6-4.

Il percorso verso il titolo

Entrato nel tabellone principale come alternate, Brancaccio ha saputo sfruttare al meglio ogni opportunità, dimostrando grande determinazione. Il suo cammino nel torneo è iniziato con un vantaggio inatteso: al primo turno ha beneficiato del ritiro del secondo favorito, Sebastian Ofner, quando il punteggio era già di 6-3, 1-0 in suo favore.

Successivamente, il tennista campano ha superato il francese Matteo Martineau con il punteggio di 6-0, 5-7, 6-1. Nei quarti di finale, ha avuto la meglio su Alejo Sanchez Quílez in un match combattuto, chiuso 1-6, 6-1, 6-3. La semifinale ha visto Brancaccio prevalere su Dali Blanch in un incontro avvincente e teso, conclusosi al tie-break del terzo set con il punteggio di 6-3, 0-6, 7-6(2).

Un rilancio fondamentale per la carriera

Il successo a Menorca rappresenta un punto di svolta cruciale per la carriera di Brancaccio. Negli ultimi due anni, il tennista aveva affrontato un periodo difficile, che lo aveva visto scendere fino alla 121ª posizione nel ranking ATP a febbraio 2023. Grazie a questa importante vittoria, Brancaccio guadagna circa 124 posizioni, attestandosi intorno al numero 255 del mondo.

Le parole di Brancaccio al termine della finale riflettono la profondità di questo trionfo: "Il segreto è stato credere in me stesso", ha dichiarato. "Vincere questo titolo significa molto per me, perché ho vissuto anni difficili. Ora l’obiettivo è restare in forma fisicamente. In questo momento sono solo felice e voglio continuare così".

Dettagli della finale e prospettive future

Residente a Valencia, Brancaccio aggiunge questo trofeo alla sua bacheca personale, che già vanta i successi ottenuti a San Benedetto nel 2022 e a Noumea nel 2023. La vittoria a Menorca gli ha fruttato anche 100 punti ATP, contribuendo significativamente al suo avanzamento in classifica, e un premio in denaro di 23.750 euro.

La finale contro Alex Martínez si è risolta in 69 minuti di gioco intenso. Brancaccio ha dimostrato grande efficacia, capitalizzando quattro delle cinque palle break a sua disposizione e aggiudicandosi il 59% dei punti totali giocati. Questo percorso vincente nel torneo di Menorca evidenzia la sua resilienza e la sua crescita come atleta.

Il trionfo di Raul Brancaccio al Challenger di Menorca invia un segnale positivo per il tennis italiano, confermando la presenza di atleti capaci di superare momenti complessi e di rilanciare la propria carriera con prestazioni di alto livello nel circuito internazionale.