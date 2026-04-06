Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC), ha offerto la sua analisi sulla crisi del calcio italiano, intervenendo ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Ulivieri ha sottolineato che “non serve un cambio radicale”, ma è imprescindibile “affrontare i problemi principali che affliggono il nostro calcio, specialmente per quanto riguarda il talento”. Ha inoltre espresso il suo dispiacere per l’assenza di Gattuso tra gli allenatori italiani, ricordando la “storia importante” dei tecnici del nostro Paese, con figure di spicco come Ancelotti, Montella e Cannavaro presenti anche nell'attuale contesto mondiale.

Il passaggio critico dalle giovanili alla Serie A

Il presidente dell'AIAC ha individuato nel passaggio dalle categorie giovanili alle prime squadre di Serie A il momento più critico per lo sviluppo dei giovani calciatori. “Questi giovani non riescono a fare questo passaggio. Sarà colpa degli allenatori che devono vincere in ogni modo o delle società, però il momento critico è questo”, ha spiegato Ulivieri. Ha altresì evidenziato che l'introduzione di un obbligo di schierare un numero minimo di giocatori italiani non rappresenta una soluzione praticabile, a causa di vincoli regolamentari.

La guida tecnica della Nazionale e l'identità italiana

Sul tema della guida tecnica della Nazionale, Ulivieri ha ribadito con fermezza la sua convinzione: “Credo che per la Nazionale ci voglia un italiano”.

Ha citato esempi storici di successo come Bearzot e Lippi, mettendo in luce come la Nazionale italiana abbia una tradizione di vittorie che si ripete ogni circa 25 anni. “Sia nel 1982 sia nel 2006 abbiamo avuto la fortuna di trovare calciatori al massimo della condizione e al tempo stesso campioni”, ha aggiunto, rafforzando l'idea di un legame profondo tra l'identità nazionale e la scelta del commissario tecnico.

Per una riforma strutturale del calcio italiano

La riflessione di Ulivieri si inserisce in un dibattito più ampio che vede altri protagonisti del calcio italiano richiamare l’attenzione sulla necessità di una visione di sistema. Gian Piero Gasperini ha affermato che “non è cambiando presidente o allenatore che risolvi, il problema del calcio in Italia è strutturale.

Va ricreato un sistema convincente che produca calciatori e una nazionale adeguata”. Similmente, Luca Cordero di Montezemolo ha evidenziato come “la crisi del nostro calcio non si risolve con un elenco di nomi. Qui serve un progetto figlio di una visione. Di più: è indispensabile una rivoluzione culturale”.

Queste analisi convergono con il pensiero di Ulivieri, sottolineando che la soluzione non risiede nella semplice sostituzione di figure o ruoli, ma in un intervento profondo sui meccanismi che ostacolano l'emergere dei giovani talenti. È fondamentale costruire un sistema formativo e competitivo che sappia valorizzare appieno il patrimonio nazionale del calcio.