Il ranking WTA aggiornato a lunedì 6 aprile 2026 vede Aryna Sabalenka in vetta. La settimana è stata tranquilla per le posizioni di vertice, con nessuna variazione nella top ten. Jasmine Paolini mantiene l'ottava posizione. Nelle retrovie, invece, movimenti significativi nei tornei di Bogotá e Charleston, dove Jessica Pegula ha difeso il suo titolo, mantenendo il quinto posto.

Le finaliste dei due eventi hanno generato i maggiori cambiamenti: l'ucraina Yuliia Starodubtseva, con la finale a Charleston, ha compiuto un balzo di trentasei posizioni, attestandosi al numero 53.

L'ungherese Panna Udvardy, dopo la finale di Bogotá, ha guadagnato ventuno posti, al numero 71.

La Top Ten e le italiane

La classifica mondiale al 6 aprile 2026 vede: 1. Aryna Sabalenka, 2. Elena Rybakina, 3. Coco Gauff, 4. Iga Swiatek, 5. Jessica Pegula, 6. Amanda Anisimova, 7. Elina Svitolina, 8. Jasmine Paolini, 9. Victoria Mboko, 10. Mirra Andreeva. Jasmine Paolini resta ottava e manterrà la posizione anche dopo la Billie Jean King Cup. Il prossimo "affare di classifica" ripartirà da Stoccarda.

Tra le tenniste italiane, Elisabetta Cocciaretto guadagna un posto (42ª) grazie al terzo turno a Charleston. Per le altre azzurre, i cambiamenti complessivi sono minimi.

Protagoniste e prossimi appuntamenti

La settimana ha segnato una transizione verso la stagione su terra battuta. Jessica Pegula ha difeso il titolo a Charleston. Yuliia Starodubtseva e Panna Udvardy hanno raggiunto la loro prima finale WTA, segnando nuovi migliori ranking proiettandosi verso la top 50. Il torneo di Stoccarda, un 500 prestigioso, sarà il prossimo appuntamento chiave del circuito WTA.