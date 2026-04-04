La straordinaria storia di Marco Trungelliti continua a scrivere capitoli inattesi nel circuito maggiore. L'argentino, all'età di 36 anni, ha conquistato la sua prima finale ATP in carriera, superando Luciano Darderi, la prima testa di serie dell'ATP 250 di Marrakech. Il punteggio finale di 6-4 7-6(2), maturato dopo due ore e sei minuti di intensa battaglia, corona un percorso iniziato dalle qualificazioni e denso di significati.

La semifinale ha preso il via con un immediato break a favore di Darderi, complice un doppio fallo di Trungelliti. Tuttavia, l'argentino ha prontamente ristabilito la parità, mostrando una determinazione crescente.

L'italiano, al contrario, ha palesato momenti di *nervosismo* e deconcentrazione. Trungelliti ha poi strappato il servizio nel sesto game, ma Darderi è riuscito a contro-brekkare nel gioco successivo. Il primo set si è infine deciso nel decimo game, quando un ulteriore doppio fallo di Darderi ha consegnato il parziale per 6-4 a Trungelliti.

La battaglia del secondo set e il trionfo al tie-break

Nel secondo parziale, Luciano Darderi ha tentato una reazione, ma ancora una volta un doppio fallo ha spianato la strada a Trungelliti, che si è portato avanti 3-1. Nonostante l'italiano abbia recuperato parte dello svantaggio, non è riuscito a capitalizzare due importanti occasioni nel sesto game. Il pubblico di Marrakech ha assistito a una sfida avvincente e ricca di colpi di scena, culminata in un *emozionante* tie-break.

Qui, Trungelliti ha saputo sfruttare alcuni episodi favorevoli e un rovescio vincente per chiudere con un netto 7-2, sigillando così l'accesso alla finale. Il bilancio vincenti-errori gratuiti ha evidenziato il *nervosismo* di Darderi (14-35), in netto contrasto con il maggiore equilibrio di Trungelliti (27-29).

Trungelliti: il riscatto di un tennista controcorrente

La storia di Marco Trungelliti trascende i confini del campo da tennis. Nel 2017, le sue coraggiose denunce contro le combine nel mondo del tennis lo avevano reso una figura scomoda e, per un periodo, isolata nello spogliatoio. Nonostante le avversità, l'argentino non ha mai smesso di lottare e oggi, a 36 anni, ha raggiunto un traguardo storico: è il tennista più anziano a entrare per la prima volta nella top 100 dal lontano 1975.

"È incredibile", ha commentato Trungelliti, aggiungendo con un pizzico di ironia: "Ah, al Roland Garros avrò un posto nel tabellone principale? Meglio, almeno non dovrò più lottare come un animale durante le qualificazioni".

Il suo percorso professionale è stato costellato di successi, in particolare nei circuiti ITF e Challenger, dove ha conquistato ben 16 titoli, tutti sulla superficie a lui più congeniale: la terra battuta. La sua incrollabile determinazione lo ha aiutato a superare momenti estremamente difficili, come la vicenda del 2015, quando denunciò tentativi di partite truccate, pagando poi il prezzo dell'emarginazione. Un altro episodio memorabile della sua carriera risale al 2018, quando Trungelliti divenne protagonista di un *epico viaggio in macchina* verso il Roland Garros, accompagnato dalla nonna, dopo essere stato ripescato come lucky loser. Oggi, la sua tenacia trova un nuovo, significativo capitolo a Marrakech, dove si prepara a disputare la sua prima finale ATP, attendendo l'esito della sfida tra Rafael Jodar e Camilo Ugo Carabelli.