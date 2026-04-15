Saranno almeno nove i tennisti italiani a scendere in campo nel tabellone principale del Roland Garros 2026, il secondo Slam stagionale che si disputerà sulla terra rossa di Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. L'entry list ufficiale, diffusa dagli organizzatori, conferma la presenza di sette atleti nel singolare maschile e due in quello femminile, tutti qualificati direttamente grazie alla loro posizione nel ranking mondiale.

Nel singolare maschile, la pattuglia azzurra sarà guidata da Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking ATP. Al suo fianco, prenderanno parte al torneo anche Lorenzo Musetti (n.

9 ATP), Flavio Cobolli (n. 16 ATP), Luciano Darderi (n. 21 ATP), Lorenzo Sonego (n. 66 ATP), Mattia Bellucci (n. 79 ATP) e Matteo Berrettini (n. 91 ATP).

Per il tabellone femminile, l'Italia potrà contare su Jasmine Paolini, ottava nella classifica WTA, ed Elisabetta Cocciaretto (n. 41 WTA), entrambe già certe di un posto nel main draw parigino.

I protagonisti internazionali e le sfide

Il tabellone maschile vedrà la partecipazione di tutti i top dieci della classifica ATP, incluso Novak Djokovic, determinato a conquistare il suo venticinquesimo titolo Slam. Tra le donne, la statunitense Coco Gauff, vincitrice dell'edizione precedente, guiderà un elenco di campionesse che include anche Jelena Ostapenko, Barbora Krejcikova e Iga Swiatek, quest'ultima già trionfatrice a Parigi nelle edizioni 2020, 2022, 2023 e 2024.

Non mancherà la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, pronta a giocarsi il titolo.

L'entry list maschile si arricchisce ulteriormente con nomi di spicco come Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev e Casper Ruud. Anche nel tabellone femminile, la competizione si preannuncia particolarmente accesa, grazie alla presenza di numerose atlete di vertice e di ex campionesse del torneo, rendendo la corsa al titolo estremamente aperta e imprevedibile.

La solida presenza italiana nel circuito

La qualificazione di nove tennisti italiani al tabellone principale rappresenta un risultato significativo per il movimento tennistico nazionale. Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi, Sonego, Bellucci e Berrettini hanno ottenuto l'accesso diretto grazie ai risultati conseguiti nei mesi precedenti, confermando la solidità del tennis azzurro a livello internazionale.

La lista ufficiale del torneo evidenzia una rappresentanza italiana tra le più numerose degli ultimi anni.

Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono pronte a difendere i colori italiani in un contesto altamente competitivo. Sebbene il numero degli italiani possa ancora aumentare con le wild card e le qualificazioni, la pattuglia azzurra si presenta già tra le più competitive dell’edizione 2026, pronta ad affrontare le sfide sui campi di Parigi.