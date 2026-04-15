La sessantaseiesima edizione della Freccia del Brabante si annuncia come una delle più impegnative e spettacolari degli ultimi anni. La classica fiamminga, con partenza da Beersel e arrivo a Overijse, si snoda su un tracciato di 162,5 chilometri. Sebbene leggermente più corto rispetto alle edizioni precedenti, il percorso è reso estremamente selettivo dalla presenza di ben ventuno muri da affrontare, promettendo una gara ricca di azione e colpi di scena.

Fin dai primi chilometri, i corridori saranno messi alla prova da salite iconiche. Tra queste spiccano l'Alsemberg, un muro di 1,5 chilometri con una pendenza media del 3,9% e picchi che toccano l’8,9%, e il Bruineput, lungo 1,2 chilometri con una pendenza media del 5,7% e tratti che raggiungono il 10,9%.

Queste prime asperità fungeranno da naturale selezione, anticipando una giornata di grande battaglia.

Il circuito finale e i muri storici

Il cuore tecnico della corsa si accende al chilometro 95, con l'ingresso nel circuito conclusivo da ripetere per tre volte. Qui, i ciclisti dovranno affrontare gli impegnativi strappi di Holstheide (1 chilometro al 5,3%, con picco all’11,5%) e S‑Bocht Overijse (1 chilometro al 5,3%, picco all’11,5%), che faranno ulteriore selezione nel gruppo. Il circuito include anche due muri storici in pavé, veri e propri giudici della corsa: l'Hertstraat, di 700 metri al 4,7% con punte al 9,4%, e la temibile Moskesstraat, 500 metri al 9,2% con tratti che arrivano fino al 14,9%.

Queste caratteristiche rendono il finale ideale per i corridori più esplosivi e resistenti.

L’arrivo è fissato sulla Brusselsesteenweg di Overijse, dopo una serie di passaggi locali che incrementano la difficoltà e la spettacolarità dell'evento. Il percorso, come da tradizione, si conferma particolarmente adatto ai puncheur, specialisti capaci di fare la differenza sulle brevi ma intense salite.

Favoriti e assenze di rilievo

L’assenza di Tom Pidcock, uno dei grandi protagonisti delle ultime stagioni, apre la gara a scenari tattici imprevedibili. Tra i principali favoriti spiccano nomi di calibro internazionale come il francese Romain Grégoire, lo svizzero Mauro Schmid, l'olandese Tibor Del Grosso e il belga Florian Vermeersch.

Per l’Italia, le speranze sono riposte in Edoardo Zambanini, che guiderà la Bahrain‑Victorious e avrà l'opportunità di ritagliarsi un ruolo di primo piano in una competizione che si preannuncia aperta e combattuta fino all'ultimo metro.

La Freccia del Brabante 2026 mantiene fede alla sua reputazione di gara imprevedibile e altamente selettiva, pronta a incoronare un nuovo vincitore dopo una giornata di intense emozioni sulle iconiche strade fiamminghe.

La Gara nel Contesto Internazionale

Il tracciato della Freccia del Brabante 2026 conserva le peculiarità che hanno reso celebre questa classica nel panorama internazionale. La partenza maschile da Beersel e l’arrivo a Overijse, caratterizzato da numerosi giri locali, rappresentano un banco di prova ideale per i puncheur.

Parallelamente, la gara femminile prenderà il via da Lennik. L’albo d’oro recente annovera tra i suoi vincitori atleti di spicco come Remco Evenepoel ed Elisa Longo Borghini, a testimonianza dell'elevato livello tecnico e agonistico della manifestazione.