Tadej Pogacar, campione del mondo e leader della UAE Emirates, si appresta a vivere una delle sfide più affascinanti e ambiziose nella storia del ciclismo: conquistare tutte le cinque Classiche Monumento in una singola stagione. Dopo aver già trionfato alla Milano-Sanremo e al Giro delle Fiandre, lo sloveno ora può concretamente ambire a un'impresa senza precedenti. La storia di questo sport annovera solo tre atleti – i belgi Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck e Rik Van Looy – capaci di vincere tutte le Monumento almeno una volta in carriera, ma nessuno è mai riuscito a farlo nello stesso anno.

Il fuoriclasse sloveno ha già ampiamente dimostrato la sua capacità di ridefinire i limiti del ciclismo, infrangendo il tabù di via Roma e imponendosi con autorità sull'Oude Kwaremont. Nonostante questi successi, la vera e più grande incognita per Pogacar rimane la Parigi-Roubaix, la leggendaria classica francese nota come "l'Inferno del Nord". Questa gara, caratterizzata dalle sue temibili pietre, si presenta come la prova più imprevedibile e insidiosa. Pogacar l'ha affrontata una sola volta, piazzandosi secondo dietro a Mathieu van der Poel, dopo una sfortunata caduta sul pavé che ha interrotto un duello infuocato. La Roubaix è intrinsecamente una corsa dove ogni imprevisto è possibile: forature e cadute sono costantemente in agguato, e l'assenza di salite tradizionali la rende una sfida tatticamente aperta e fisicamente estenuante.

I principali contendenti e il calendario

La concorrenza che Pogacar dovrà affrontare sarà estremamente agguerrita. Mathieu van der Poel, riconosciuto come autentico specialista delle pietre e attuale campione del mondo di ciclocross, cercherà di replicare il suo successo dell'anno precedente. Anche Filippo Ganna, reduce da un trionfo alla Attraverso le Fiandre, ha dimostrato di possedere la condizione e le capacità per ambire a un risultato di prestigio. Tra gli altri potenziali protagonisti e avversari temibili si annoverano il danese Mads Pedersen e un nutrito gruppo di specialisti belgi, tra cui spiccano Wout van Aert, Jasper Stuyven, Gianni Vermeersch, Arnadus De Lie, Florian Vermeersch e Jasper Philipsen.

Dopo la sfida della Roubaix, Pogacar godrà di un periodo di riposo di due settimane, essenziale per prepararsi al ritorno in Belgio dove tenterà il tris alla Liegi-Bastogne-Liegi, una classica che ha già dominato nelle ultime due edizioni. Successivamente, in autunno, lo attenderà il Giro di Lombardia, una corsa di cui è dominatore incontrastato dal 2021. È importante sottolineare che, in questo ambizioso percorso, il fuoriclasse sloveno dovrà anche affrontare appuntamenti cruciali come il Tour de France e i Campionati del Mondo, rendendo la sua stagione non solo intensa ma anche straordinariamente ricca di obiettivi e potenziali traguardi storici.

Un'impresa destinata a segnare un'epoca

La concreta possibilità che Tadej Pogacar possa vincere tutte le Classiche Monumento in un'unica stagione non è solo un sogno, ma un evento che potrebbe ridefinire per sempre la storia del ciclismo.

La sua forza dirompente, spesso paragonata a quella del leggendario Eddy Merckx, lo posiziona tra i pochissimi atleti capaci di concepire e perseguire un traguardo di tale portata. Qualora riuscisse in questa straordinaria impresa, Pogacar non solo entrerebbe di diritto nell'Olimpo di questo sport, ma stabilirebbe anche un nuovo e ineguagliabile limite per le future generazioni di ciclisti.

Il ciclismo, da sempre intriso di storie di primati e di imprese epiche, attende con il fiato sospeso di scoprire se il campione sloveno sarà in grado di superare l'ostacolo più arduo: la Parigi-Roubaix. Solo il tempo rivelerà se questo ambizioso sogno si trasformerà in una storica realtà.