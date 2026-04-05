Remco Evenepoel ha debuttato con una prestazione di alto livello al Giro delle Fiandre, conquistando una brillante terza posizione. Il campione olimpico in carica si è distinto sulle impegnative strade belghe, dimostrando grande competitività e chiudendo la corsa alle spalle di Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel, confermando il suo valore anche sulle celebri pietre del Belgio.

Al termine della gara, Evenepoel ha analizzato la sua performance: «Sono arrivato nella posizione che mi meritavo oggi. Rispetto a Tadej e Mathieu, gli sforzi che faccio seduto in sella sono molto diversi rispetto al loro livello.

Penso che questa sarà l’unica cosa da cambiare, è il punto in cui sono più forti e migliori di me. Per molto tempo, sono stato al loro livello tra un muro e l’altro. Come prima volta comunque è andata molto bene, possiamo soltanto essere soddisfatti». Le sue parole evidenziano soddisfazione per il risultato e una chiara consapevolezza dei margini di miglioramento necessari per colmare il divario con i principali rivali.

Le prospettive tra Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix

Guardando al futuro, Evenepoel ha aperto a una possibile partecipazione alla Milano-Sanremo 2027. «Con i finali come li corrono ora, magari mi si addice ancora meglio. L’anno prossimo probabilmente ci sarò», ha dichiarato, suggerendo scenari interessanti per la classica italiana dove il ciclista belga potrebbe ambire a un ruolo da protagonista.

Più incerta, invece, la sua presenza alla Parigi-Roubaix di domenica prossima. «Lascio uno spiraglio, ma penso che altri abbiano magari già chiuso la porta del tutto. Dovremo parlarne comunque. Non prometterò niente. È ancora presto, eh. Non posso dire nulla, perché negli ultimi tempi abbiamo mentito abbastanza», ha spiegato Evenepoel, mantenendo il massimo riserbo sulle sue intenzioni e sottolineando la necessità di ulteriori valutazioni all’interno del team.

Le dichiarazioni internazionali sulla Roubaix

Anche in un contesto internazionale, Evenepoel ha ribadito la sua posizione di incertezza riguardo alla Roubaix. In un’intervista, ha affermato: «Al momento non è davvero nei piani, ma se ne può sicuramente parlare.

Penso però che la possibilità sia bassa». Il corridore ha evidenziato come la decisione non sia ancora stata presa e che, dopo aver smentito la sua partecipazione al Fiandre fino all’ultimo, preferisce non sbilanciarsi con annunci prematuri. Il suo compagno di squadra Mick van Dijke ha aggiunto che il team ha lasciato il segno in questa primavera e che, per la Roubaix, le strategie saranno definite a breve, lasciando aperta la possibilità di una sorpresa da parte di Evenepoel.

Le dichiarazioni del campione belga confermano la sua volontà di valutare attentamente ogni scelta, senza escludere nulla ma senza promettere partecipazioni affrettate. La sua attenzione si concentra sia sulle classiche del Nord sia sulle opportunità future, con la Milano-Sanremo 2027 che potrebbe rappresentare una nuova e ambiziosa sfida.